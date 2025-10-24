Девять пешеходов пострадали в ДТП за одни только минувшие сутки

Всего за сутки зарегистрировано 146 дорожно-транспортных происшествий, в 19 из которых есть пострадавшие.

В четверг пять водителей автомобилей и мотоциклов были пойманы на латвийских дорогах за вождение в нетрезвом виде. В четырех случаях были возбуждены уголовные дела, а один водитель отделался административным штрафом, поскольку концентрация алкоголя в его организме была ниже 1,5 промилле.

Вчера составлено 225 протоколов об административных нарушениях за превышение скорости, а четыре водителя оштрафованы за агрессивное вождение.