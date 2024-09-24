Детская больница обратится в полицию по поводу клеветы о вакцинации

Происходящее очень болезненно для медиков еще и потому, что умер ребенок, который мог бы жить, если бы был привит.

Не желая мириться с продолжающейся клеветой, член правления больницы Зане Страуме обещает обратиться в правоохранительные органы, чтобы все обвинения в адрес больницы были рассмотрены со всей строгостью.

"Мы больше не оставим подобные случаи без внимания и будем реагировать. Ни один врач, ни одна медсестра не должны приходить на работу в Детскую больницу и бояться выражать свое профессиональное мнение, бояться делать свою работу. Это неприемлемо, и мы будем действовать", - заявила Страуме.

Благодаря хорошему охвату вакцинацией Латвия до начала сентября 2024 года была зоной, свободной от дифтерии. Однако в стране есть непривитые дети и взрослые, поэтому произошла локальная вспышка дифтерии. В ДКУБ с этим заболеванием поступили четыре ребенка, одного из которых спасти не удалось.

(Lsm.lv)