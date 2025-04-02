Дети находятся в крайне тяжелом состоянии: результаты поиска источника опасной инфекции

В общей сложности в BKUS в настоящее время проходят лечение 20 детей с подтвержденной инфекцией E. coli, вырабатывающей шигатоксин: 18 детей находятся в Инфекционном отделении, а двое – в Отделении интенсивной терапии.

Все пациенты находятся под тщательным наблюдением врачей. С момента начала вспышки из больницы были выписаны 7 детей, у которых диагностировали инфекцию, но состояние здоровья позволило им продолжить лечение амбулаторно.

Результаты проверок

Ранее сообщалось, что во вторник Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) получила результаты лабораторных анализов 55 образцов пищевых продуктов, отобранных в дошкольных образовательных учреждениях, где ранее были зафиксированы случаи заражения. Ни в одном из образцов инфекция не была обнаружена.

Анализы проводились на готовых блюдах и продуктах, включая капусту, очищенную морковь и китайскую капусту. В PVD сообщили, что всего в детских садах было взято 80 образцов продуктов питания и 144 мазков с поверхностей. На данный момент поступили результаты 20 мазков, в которых бактерия также не обнаружена.

Кроме того, были проверены образцы клубники и черники из торговых точек, в них также не выявили токсигенную E. coli.

В PVD подчеркнули, что эпидемиологическое расследование проводит Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Все результаты, включая проверки PVD и лабораторные анализы, передаются эпидемиологам для дальнейшего изучения.

PVD напоминает, что фрукты, овощи, ягоды, салаты и зелень перед употреблением необходимо тщательно мыть.

Распространение инфекции

По данным SPKC, по состоянию на 31 марта зарегистрировано 40 случаев заражения, из которых двое – взрослые. Случаи заражения выявлены в нескольких районах Риги, а также в Саласпилсе, Адажи, Сигулде, Цесисе, Южной Курземе, Ропажи и Кекаве.

Эпидемиологическое расследование продолжается, SPKC сотрудничает с детскими садами и семейными врачами, которые следят за детьми с симптомами кишечной инфекции.

По данным SPKC, кишечная палочка Escherichia coli (E. coli) – это обычный микроорганизм, который содержится в кишечнике всех людей и животных. В большинстве случаев он безвреден, но некоторые штаммы способны вырабатывать токсины и вызывать тяжелые заболевания.

Опасные штаммы называются STEC/VTEC (E. coli, продуцирующая шигатоксин или веротоксин). Они могут привести к сильной, кровавой диарее и, в тяжелых случаях, к острой почечной недостаточности, требующей интенсивной терапии.