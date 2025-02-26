Деревянные конструкции, помощь кондуктора? Посадка в поезд для многих стала унижением

Проблема в том, что на многих станциях перроны не переоборудованы и находятся значительно ниже пола новых поездов. В старых поездах посадку облегчала рукоятка у лестницы, находившаяся на расстоянии вытянутой руки. А вот в поездах "Vivi" она почти недосягаема, и в "Vivi" на это уже поступали жалобы. В ноябре прошлого года "Latvijas Dzelzceļš" ("LDz") пообещало решить этот вопрос, но изменений до сих пор нет.

Руководитель отдела коммуникации "Vivi" Эдгар Бутанс говорит, что ответственность за железнодорожную инфраструктуру несет "LDz", а значит, и за ее модернизацию. Он подчеркивает, что за последний год существенно улучшены железнодорожные станции, например, на Скултском и Тукумсском направлениях, где многие станции реконструированы и посадка в поезд удобна. Чтобы облегчить посадку и высадку в новых электропоездах на станциях, где перроны не переоборудованы, предлагаются временные решения. Отвечая на вопрос "Latvijas Avīze" о том, каковы же эти решения, Бутанс советует пассажирам обратиться за помощью к кондуктору.

Осенью прошлого года сообщалось, что перроны на проблемных станциях планируется снабдить деревянными конструкциями: такие были обещаны на 15 станциях. Однако воз и ныне там. Учитывая неясность относительно сроков внедрения проекта "Rail Baltica", "LDz" в прошлом году приступило к работе над временным решением для удобной посадки в поезда на Центральном железнодорожном вокзале, но результата пока нет. Была объявлена закупка по проекту, и две компании сейчас его разрабатывают.