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Депутаты тоже люди: за что десять слуг народа были привлечены к административной ответственности?

Редакция PRESS 13 февраля, 2025 14:52

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С сентября прошлого года по январь текущего года к административной ответственности привлечены десять депутатов Сейма, свидетельствует информация, предоставленная комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям информационным центром МВД.

Депутаты Давис Мартиньш Даугавиетис ("Новое Единство") и Алина Генделе ("Новое Единство") привлечены к административной ответственности за нарушение требований предписывающих дорожных знаков.

Депутат Илья Иванов ("Стабильности") привлечен к административной ответственности за превышение разрешенной скорости движения на 11-20 километров в час в населенном пункте или жилой зоне. Кроме того, Иванов привлечен к ответственности за управление транспортным средством без водительского удостоверения или документа, удостоверяющего личность.

Административная ответственность к депутату Юрису Яковину (СЗК) применена за нарушения при предоставлении медицинских заключений или нарушения в сфере здравоохранения.

Марцис Енцитис (ЛПМ) к административной ответственности привлечен за нарушение правил оборота газового оружия и сигнального оружия или комплектующих к нему, а Александр Кирштейнс - за допущение распространения видов инвазивных растений, кроме водных растений.

К депутату Виктору Пучке ("Стабильности!") административная ответственность применена за невыполнение законных требований должностного лица или оказание противодействия должностному лицу, а также за использование государственного языка в недостаточном объеме при выполнении профессиональных и должностных обязанностей, когда нормативными актами предусматривается использование государственного языка.

Депутат Лейла Расима ("Прогрессивные") привлечена к административной ответственности за нарушение обязанностей, установленных для пассажиров, а Айнарс Шлесерс (ЛПМ) - за публикацию объекта авторского права или смежного права с помощью проводных средств или иным образом так, что в итоге к объекту стало возможным получить доступ в индивидуально выбранном месте и в выбранное время, и за его репродуцирование без согласия субъекта авторского права или смежного права или уплаты вознаграждения.

Депутат Гиртс Штекерхофс ("Новое Единство") привлечен к административной ответственности за нарушение требований дорожной разметки при обгоне через сплошную линию.

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