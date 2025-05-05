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Депутат Шмитс о сокращении бюрократии: «Министерством руководят 5-10 человек, остальное — обезьянничание» (1)

TV24 5 мая, 2025 11:27

Новости Латвии 1 комментариев

Депутат Сейма Дидзис Шмитс в эфире программы Preses klubs на телеканале TV24 раскритиковал замысел правительства сократить бюрократию с помощью рабочей группы, созданной по распоряжению премьера Эвики Силини.

"Поручать бюрократам сокращать бюрократию - это абсурд по определению", - подчеркнул Шмитс. По его мнению, это должно быть политическое действие с четким руководством и ответственностью за результаты.

"На то существует политика и на то есть премьер. Премьер должна хотеть сократить бюрократию. Надо начать с того, что принимаются толковые решения и назначается лицо, ответственное за выполнение решений, а не с создания рабочей группы", - считает Шмитс.

По его мнению, эффективность приходит с четкими сроками и ответственностью: "Ты даешь человеку время, и он очень хорошо понимает, что произойдет, если он этого не сделает, а также понимает, что будет, если сделать. И ты увидишь, как госаппарат начнет сотрудничать".

Еще одно решение, на взгляд депутата, - сокращение финансирования госаппарата на половину, но больше свободы в управлении ресурсами: "Просто сократить деньги, отобрать у госуправления половину денег и дать свободу принимать работников, увольнять, платить зарплаты и так далее".

Он приводит как образец Службу госдоходов Эстонии: "Гениальный пример: правительство определило им зарплату, бюджет - и все. В Эстонии в СГД работает впятеро меньше людей, а доходов поступает вдвое больше".

Из своего опыта в министерстве Шмитс вспоминает: "Реально в министерстве есть 5-10 человек, которые им руководят, остальное - просто раздуто, скопировано с Еврокомиссии. И мы просто обезьянничаем в подражание им".

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