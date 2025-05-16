Депардье признали виновным в домогательствах к двум женщинам: каков же приговор?

Актер был обвинен в сексуальном насилии в отношении двух женщин во время съемок фильма «Зеленые ставни» в 2021 году.

По мнению суда, художница-декоратор по имени Амели К., которая обвиняла актера в насилии, в ходе процесса дала последовательные показания об инциденте, в то время как показания Депардье менялись.

Актера также признали виновным в насилии над помощницей режиссера по имени Сара. Выступавшая в суде Амели К. заявила в суде, что актер прикасался к ее телу, зажав ее между своих ног во время съемок фильма. Параллельно с этим он делал откровенные ремарки сексуального характера. Помощница режиссера, в свою очередь, заявила, что актер трижды касался ее ягодиц и груди через одежду.

Депардье отверг обвинения, заявив, что если он и прикасался к истицам, то случайно. Но при этом, давая показания, актер также признавался, что не считает прикосновения к женщине проявлением сексуальной агрессии. Это замечание судье явно не понравилось.

Актер также будет обязан выплатить истицам — Саре и Амели К. — по 1 тыс. евро в качестве компенсации за моральный ущерб, причиненный самим фактом участия в судебном процессе.

76-летний Депардье — ветеран около 200 фильмов и телевизионных проектов. Известный во Франции с конца 1960-х годов, он добился международного успеха в арт-хаусном кино с такими фильмами, как «Жан де Флоретт» (1986). Он стал всемирно известен благодаря номинации на Оскар за лучшую мужскую роль в роскошной французской картине «Сирано де Бержерак» (1990), а также в голливудской романтической комедии «Грин-карта» того же года. И вот Депардье был приговорен к 18 месяцам условного заключения, штрафу в размере 29 000 евро (24 430 фунтов стерлингов) и внесению в реестр сексуальных преступников Франции, но его адвокат заявил, что будет обжаловать приговор.

Около 20 женщин выдвинули обвинения в отношении Депардье за неправомерное поведение в прошлом, но это первое дело, дошедшее до суда, и значение этого приговора трудно переоценить, по мнению писательницы Аньес Пуррье. «Когда падает памятник, это всегда мощный и символичный момент», — сказала она BBC.

Она добавляет, что его репутация «глубоко запятнана», но «французская киноиндустрия осудила его уже давно. Он не снимался в кино три года. Его карьера закончена. Он по-прежнему остается одним из величайших актеров XX века, хотя теперь мы, возможно, будем смотреть на его фильмы по-другому».

На протяжении многих лет легендарная фигура Депардье была неразрывно связана с Каннским кинофестивалем. Здесь он получил приз за лучшую мужскую роль в фильме «Сирано де Бержерак», который стал началом его пути к «Оскару». Неудивительно, что председатель жюри Каннского фестиваля Жюльет Бинош, которая также снималась вместе с Депардье, на вчерашней пресс-конференции по случаю открытия фестиваля была спрошена о своем мнении о важности его осуждения.

«Он больше не является священной коровой», — сказала она журналистам, имея в виду масштабы влияния Депардье во французской киноиндустрии.

Ева Джексон, редактор отдела культуры французского новостного канала France 24, рассказала BBC, что Депардье «почитался одним из сыновей Каннского кинофестиваля. И теперь это наследие будет поставлено под сомнение, потому что именно этот фестиваль 35 лет назад сделал его международной звездой благодаря фильму «Сирано де Бержерак».

В прошлом году, в преддверии суда над Депардье, фестиваль был наполнен активностью французского движения #MeToo: французские женщины-кинематографистки использовали самую публичную платформу международного кино, чтобы показать фильмы, посвященные теме сексуального насилия.

Актриса Жюдит Годреш, которая недавно обнародовала обвинения в сексуальном насилии со стороны двух режиссеров, Бенуа Жако и Жака Дойона, представила короткометражный фильм «Moi Aussi» («Я тоже»), в котором сотни жертв сексуального насилия молча стоят на улицах Парижа. В июле прошлого года Жако и Дойон были допрошены полицией в связи с этими обвинениями, которые они отрицают.

«Во французской киноиндустрии происходят большие изменения, и это чувствуется здесь, в Каннах, — говорит Джексон. — И я думаю, что падение Депардье действительно символизирует эти радикальные перемены во Франции, которые, возможно, наступили позже, чем в Голливуде и остальном мире, но теперь они здесь. Молодые актеры все чаще осуждают неправомерные действия на съемочной площадке, и такой человек, как Руггия, получил четыре года тюремного заключения (два года из которых условно) за то, что он сделал с Адель Энель. Возможно, они не так известны на международном уровне, как Депардье, но для Франции они очень важны. Идея властных игр на съемочной площадке со стороны актеров и режиссеров больше не приемлема».

У Депардье также были несколько известных защитников; президент Макрон в 2024 году заявил, что актер «делал Францию гордой». 76-летняя актриса Фанни Ардан — одна из его самых стойких сторонниц — Депардье отсутствовал на вынесении приговора, снимаясь вчера с ней на Азорских островах — и она пришла в суд, чтобы поддержать его, вместе с его партнером по фильму «Сирано де Бержерак» Винсентом Пересом. Его также публично защитила Брижит Бардо, французская кинозвезда 1950-60-х годов.

За несколько дней до вынесения приговора Депардье 90-летняя Бардо публично назвала актера «гением» на французском телевидении и посетовала, что «талантливые люди, которые дотрагиваются до девушки, отправляются в самые глубокие подземелья». Но такое отношение молодежь считает архаичным, говорит Джексон, и они менее осведомлены о его репутации великого актера.

«Для людей старше 50-60 лет Депардье вызывает воспоминания о великом актере определенной эпохи, но я не знаю, сколько молодых людей еще интересуется этой историей», — говорит она.