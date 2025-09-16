Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Сентября Завтра: Asja, Asnate, Dags
Доступность

Деньги обесценились: строители требуют повышения зарплат

Редакция PRESS 16 сентября, 2025 18:31

Бизнес 0 комментариев

LETA

Профсоюз работников строительной отрасли Латвии (Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība — LBNA) выступил с предложением повысить минимальную зарплату для всех работников строительной сферы.

Сейчас минимальный уровень оплаты в строительстве регулируется генеральным соглашением, действующим с 2019 года. Согласно этому документу, минимальная месячная зарплата составляет 1050 евро, а почасовая ставка — 6,29 евро. Профсоюз предлагает внести изменения в соглашение, чтобы с 2026 года установить минимальную ставку на уровне 6,92 евро в час и 1155,64 евро в месяц.

LBNA также предлагает отказаться от пониженных ставок для студентов, закрепить в соглашении механизм индексации минимальной зарплаты и уточнить правила оплаты сверхурочных часов.

По словам профсоюза, действующая минимальная почасовая ставка за шесть лет заметно обесценилась: она отстаёт от государственной минимальной на 70%, от средней по отрасли — на 14%, а по уровню покупательной способности — на 11%.

Кроме того, организация подчёркивает, что в строительстве зафиксирован самый высокий уровень теневой экономики — 33,8%, при этом значительная часть зарплат выплачивается «в конвертах». Повышение минимальной зарплаты, по мнению LBNA, поможет сократить нелегальные выплаты.

Профсоюз обращает внимание и на то, что в Латвии самая низкая минимальная ставка среди стран региона, тогда как на стройках за рубежом можно заработать в несколько раз больше. В Литва и Эстония минимальная зарплата во всех отраслях выше, чем в строительстве в Латвия.

Также LBNA указывает, что только один из десяти молодых специалистов собирается строить карьеру в латвийской строительной сфере, несмотря на то что отрасль приносит прибыль в 281 млн евро — второй по величине показатель за последние десять лет.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:45 16.09.2025
Медики требуют 133 млн евро на зарплаты
Bitnews.lv 26 минут назад
Полицию Эстонии вооружат гранатомётами
Bitnews.lv 1 час назад
Введёт ли ЕС налог на дрова и ударит ли он по кошелькам латвийцев?
Bitnews.lv 2 часа назад
Лекарства снова в дефиците в аптеках Латвии
Bitnews.lv 2 часа назад
В Латвии за неделю зафиксировано пять смертей от Covid-19
Bitnews.lv 2 часа назад
Япония: латвийской слонихе Зузе — 35 лет
Sfera.lv 3 часа назад
Латвия: сплошные убытки…
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: члены комиссии Лачплесиса обидели…
Sfera.lv 6 часов назад

Трамп: Зеленский будет вынужден заключить соглашение с Россией

Важно 19:24

Важно 0 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден заключить соглашение о прекращении огня с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на Clash Report.

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден заключить соглашение о прекращении огня с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на Clash Report.

Читать
Загрузка

Каждый раз может стать последним: латвийский медик в Украине

Важно 19:02

Важно 0 комментариев

В Украине сложилась драматическая ситуация из-за российских дронов складывается не только в окопах, но и в моменты, когда раненых солдат вывозят с поля боя или перевозят в больницу. Оснащённые тепловизорами, эти летающие орудия смерти теперь угрожают каждому — и днём, и ночью. Медик украинской армии из Латвии Сармите Цирула рассказала LSM, что осознаёт: каждая эвакуация может стать последней.

В Украине сложилась драматическая ситуация из-за российских дронов складывается не только в окопах, но и в моменты, когда раненых солдат вывозят с поля боя или перевозят в больницу. Оснащённые тепловизорами, эти летающие орудия смерти теперь угрожают каждому — и днём, и ночью. Медик украинской армии из Латвии Сармите Цирула рассказала LSM, что осознаёт: каждая эвакуация может стать последней.

Читать

Зеленский призвал Трампа «занять четкую позицию» по России

Мир 18:54

Мир 0 комментариев

В преддверии возможной встречи с Трампом украинский президент призвал его занять четкую позицию по вопросу о гарантиях безопасности и санкций против России. Президент США Дональд Трамп может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке. Об этом заявил во вторник, 16 сентября, в Тель-Авиве госсекретарь США Марко Рубио.

В преддверии возможной встречи с Трампом украинский президент призвал его занять четкую позицию по вопросу о гарантиях безопасности и санкций против России. Президент США Дональд Трамп может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке. Об этом заявил во вторник, 16 сентября, в Тель-Авиве госсекретарь США Марко Рубио.

Читать

Не зовите меня мужчиной даже чтобы спасти: гендерные новости из Англии

Важно 18:42

Важно 0 комментариев

Королевская яхтенная ассоциация Великобритании запретила употреблять на проводимых ею мероприятиях все слова с корнем man (по-английски означает и "человек", и "мужчина") как оскорбительные для женщин и небинарных людей, ибо недостаточно инклюзивные, пишет The Telegraph.

Королевская яхтенная ассоциация Великобритании запретила употреблять на проводимых ею мероприятиях все слова с корнем man (по-английски означает и "человек", и "мужчина") как оскорбительные для женщин и небинарных людей, ибо недостаточно инклюзивные, пишет The Telegraph.

Читать

Дают три дня на размышления: медики угрожают протестами

Важно 18:41

Важно 0 комментариев

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) требует до 19 сентября, когда состоится заседание Национального совета по трехстороннему сотрудничеству, принять решение о выделении дополнительных денег отрасли здравоохранения, в том числе на увеличение зарплат работников, а в противном случае обещает начать процедуру коллективного спора об интересах, заявили в ЛПРЗСУ.

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) требует до 19 сентября, когда состоится заседание Национального совета по трехстороннему сотрудничеству, принять решение о выделении дополнительных денег отрасли здравоохранения, в том числе на увеличение зарплат работников, а в противном случае обещает начать процедуру коллективного спора об интересах, заявили в ЛПРЗСУ.

Читать

Тяжелая работа! Уже второй советник министра не продержался и месяца

Важно 18:25

Важно 0 комментариев

Советник министра сообщения Атиса Швинки (P) по вопросам стратегической коммуникации, главный редактор журнала Teātra Vēstnesis Дидзис Руиценс, покинул должность менее чем через месяц после назначения — он работал на этом посту с 18 августа.

Советник министра сообщения Атиса Швинки (P) по вопросам стратегической коммуникации, главный редактор журнала Teātra Vēstnesis Дидзис Руиценс, покинул должность менее чем через месяц после назначения — он работал на этом посту с 18 августа.

Читать