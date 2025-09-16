Деньги обесценились: строители требуют повышения зарплат

Сейчас минимальный уровень оплаты в строительстве регулируется генеральным соглашением, действующим с 2019 года. Согласно этому документу, минимальная месячная зарплата составляет 1050 евро, а почасовая ставка — 6,29 евро. Профсоюз предлагает внести изменения в соглашение, чтобы с 2026 года установить минимальную ставку на уровне 6,92 евро в час и 1155,64 евро в месяц.

LBNA также предлагает отказаться от пониженных ставок для студентов, закрепить в соглашении механизм индексации минимальной зарплаты и уточнить правила оплаты сверхурочных часов.

По словам профсоюза, действующая минимальная почасовая ставка за шесть лет заметно обесценилась: она отстаёт от государственной минимальной на 70%, от средней по отрасли — на 14%, а по уровню покупательной способности — на 11%.

Кроме того, организация подчёркивает, что в строительстве зафиксирован самый высокий уровень теневой экономики — 33,8%, при этом значительная часть зарплат выплачивается «в конвертах». Повышение минимальной зарплаты, по мнению LBNA, поможет сократить нелегальные выплаты.

Профсоюз обращает внимание и на то, что в Латвии самая низкая минимальная ставка среди стран региона, тогда как на стройках за рубежом можно заработать в несколько раз больше. В Литва и Эстония минимальная зарплата во всех отраслях выше, чем в строительстве в Латвия.

Также LBNA указывает, что только один из десяти молодых специалистов собирается строить карьеру в латвийской строительной сфере, несмотря на то что отрасль приносит прибыль в 281 млн евро — второй по величине показатель за последние десять лет.