Деньги будут! Банкоматы продолжат работу в «час Х»

Говоря о готовности банков к «часу Х», Казакс утверждает, что этот вопрос по-прежнему является актуальным. Он также успокаивает жителей, чтобы они не беспокоились о возможности снятия наличных.

«Есть решения, сеть банкоматов поддерживается, и создана новая сеть банкоматов, предназначенная для критических ситуаций — с гораздо более устойчивым электроснабжением, при необходимости туда чаще будут доставлять наличные. Также уже сейчас действуют офлайн-платежи в продуктовых сетях, аптеках и на автозаправочных станциях. В случае перебоев с интернетом человек сможет офлайн рассчитаться за товары первой необходимости на сумму до 200 евро», — объяснил президент банка.

«Кроме того, существуют решения и для крупных банков в сотрудничестве с Банком Латвии: мы поддерживаем платёжные системы, чего, например, не делает Эстония. В кризисной ситуации можно будет рассчитываться и производить платежи через центральный банк. Так что решения есть. И я даже скажу, что во многих областях Латвия является лидером — не только в нашем регионе, но и в Европе в целом».

На вопрос о том, будут ли закрыты банковские счета, Казакс ответил встречным вопросом: «Почему?» — и добавил: «Пока банк способен работать, банковские счета всегда доступны!».