Денег из ЕС так много, что можно их сжигать: куда же Латвия их использует?

Мы получаем не только 4,2 миллиарда, выделенных Латвии в текущем семилетнем бюджете ЕС, но и дополнительные 1,97 миллиарда из Фонда восстановления, введенного в связи с пандемией. Инвестиции из европейских фондов позволяют нам развивать нашу экономику - без них валовой внутренний продукт Латвии был бы на 10% ниже, заявил министр финансов Арвилс Ашераденс.

Однако реализация проектов часто затягивается. Как выяснил журнал "Ir", министерства не смогли освоить 186 миллионов евро из средств, выделенных Латвии в предыдущем семилетнем бюджете и подлежащих освоению до конца 2023 года. Чтобы государство не потеряло эти деньги, примерно треть из них буквально "сожгли" - правительство решило выплатить жителям 60 миллионов долларов компенсации за отопление осенью 2023 года.

Помощь не была адресована беднейшим слоям общества; поддержку получили почти 60% всех домохозяйств, использующих центральное отопление. В основном это были жители Риги. Оставшаяся сумма была использована для покрытия увеличения расходов про финансируемым из фондов проектам.

Именно так правительству в конечном итоге удалось справиться с этим, использовав все 4,6 млрд евро, выделенные Латвии в период финансирования 2014-2020 годов.

Теперь незавершенные проекты, сумма которых измеряется миллионами, завершается их исполнителями за собственный счет или из нового европейского финансирования, если правительство дает на это зеленый свет.

Рекордсменом по задержкам является Министерство сообщения: по проектам, находящимся в его ведении, неизрасходованными остались 79 миллионов евро.

За ним следует Министерство здравоохранения с 72 миллионами.

Самую большую часть - почти 58 миллионов - составляет новый корпус А2 больницы имени Страдиньша, из-за проблем с которым несколько раз менялся не только застройщик, но и руководство больницы.

Здание должно было быть готово весной 2023 года, но теперь планируется завершить его в 2027 году, используя новые средства.

(Ir)