Дело строительного картеля разваливается: теперь без ключевых доказательств

В августе 2019 года Совет по конкуренции Латвии объявил о раскрытии крупного картеля в строительной отрасли. По данным ведомства, десять компаний на протяжении многих лет координировали участие в государственных и частных закупках. Тогда дело называли одним из крупнейших в истории регулятора: компаниям грозили крупные штрафы, возможные иски со стороны заказчиков и потеря будущих контрактов.

Однако вскоре расследование столкнулось с трудностями. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) не смогло собрать достаточных доказательств взяточничества и закрыло уголовное дело. При этом Совет по конкуренции назначил участникам картеля штрафы на общую сумму 16,65 млн евро. Лишь одна компания согласилась на добровольное урегулирование, тогда как остальные оспорили решение, из-за чего процесс затянулся на годы.

Новый поворот произошел в декабре прошлого года, когда Сенат Верховного суда Латвии постановил, что в расследовании нельзя использовать тайно записанные KNAB разговоры владельцев строительных компаний. В результате дело придется рассматривать заново — уже без этих записей.

Это решение может повлиять не только на конкретное разбирательство, но и усложнить расследование картельных соглашений в будущем. В Сейм Латвии уже несколько месяцев обсуждают, как изменить сложившуюся ситуацию. Представители отрасли отмечают, что главный вывод из этой истории — необходимость более системного и предсказуемого регулирования, которое снижает риски для бизнеса, государства и общества.