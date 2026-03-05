Дело строительного картеля разваливается: теперь без ключевых доказательств

© LETA 5 марта, 2026 14:09

ЧП и криминал

Дело так называемого строительного картеля, считавшееся одним из самых громких в Латвии, оказалось под угрозой: Верховный суд признал недопустимыми ключевые доказательства, поэтому процесс придется рассматривать заново. Это может усложнить расследование подобных нарушений в будущем.

В августе 2019 года Совет по конкуренции Латвии объявил о раскрытии крупного картеля в строительной отрасли. По данным ведомства, десять компаний на протяжении многих лет координировали участие в государственных и частных закупках. Тогда дело называли одним из крупнейших в истории регулятора: компаниям грозили крупные штрафы, возможные иски со стороны заказчиков и потеря будущих контрактов.

Однако вскоре расследование столкнулось с трудностями. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) не смогло собрать достаточных доказательств взяточничества и закрыло уголовное дело. При этом Совет по конкуренции назначил участникам картеля штрафы на общую сумму 16,65 млн евро. Лишь одна компания согласилась на добровольное урегулирование, тогда как остальные оспорили решение, из-за чего процесс затянулся на годы.

Новый поворот произошел в декабре прошлого года, когда Сенат Верховного суда Латвии постановил, что в расследовании нельзя использовать тайно записанные KNAB разговоры владельцев строительных компаний. В результате дело придется рассматривать заново — уже без этих записей.

Это решение может повлиять не только на конкретное разбирательство, но и усложнить расследование картельных соглашений в будущем. В Сейм Латвии уже несколько месяцев обсуждают, как изменить сложившуюся ситуацию. Представители отрасли отмечают, что главный вывод из этой истории — необходимость более системного и предсказуемого регулирования, которое снижает риски для бизнеса, государства и общества.

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

