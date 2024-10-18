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Действительно ли лекарства в Латвии дороже чем в Литве и Эстонии?

© Lsm.lv 18 октября, 2024 18:45

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Несмотря на разговоры о том, что цены на лекарства в Латвии выше, чем у соседей, на самом деле ситуация выглядит несколько иначе. У нас выше цены только на дорогие лекарства: чем препарат дороже, тем больше на него аптечная наценка.

О результатах исследования фармацевтического рынка рассказал руководитель Совета по конкуренции Юрис Гайкис. Его мнение прозвучало в передаче «Домская площадь».

Главный вывод Совета по конкуренции, изучившего ценообразование на лекарства в Латвии, однозначен: нынешняя ситуация с ценами на лекарства недружественна для пациентов. Впрочем, такой вывод был сделан еще в 2019-м году, и с тех пор ситуация практически не изменилась.

Однако, тут важно уточнить: не на все лекарства в Латвии цены выше, чем в Литве и Эстонии.

В 60 процентах случаев лекарства у нас стоят даже дешевле, чем у соседей. Принцип здесь такой: чем дороже лекарство, тем выше на него наценка.

Главная проблема заключается в том, что скидки от производителя не доходят до потребителя — все «сливки» снимают оптовые торговцы лекарствами.

Эксперты Совета по конкуренции изучали не только нынешнюю ситуацию на фармацевтическом рынке, но и новый механизм формирования цен на медикаменты, предложенный минздравом.

«Давно пора встряхнуть эту систему. Мы надеемся, что сценарий минздрава будет воплощен в жизнь, и потребители получат более дешевые лекарства», — говорит Юрис Гайкис.

Что касается конкуренции в сфере торговли лекарствами, то тут Совет по конкуренции видит ситуацию следующим образом. Сейчас на латвийском рынке есть пять больших аптечных сетей, и нет никаких свидетельств того, что какая-либо из них доминирует. При этом существуют административные барьеры, мешающие открытию новых аптек. «Рынок фармации регулируется во всем мире, но в Латвии сложилась парадоксальная ситуация, когда открыть новую аптеку становится практически невозможно», — говорит Юрис Гайкис.

Виной тому — вертикальная система в области регулирования аптек. Совет по конкуренции призывает политиков пересмотреть существующий порядок и вместе с минздравом активно работает над решением этой проблемы. По словам Гайкиса, вопрос будет решен до конца нынешнего года.

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