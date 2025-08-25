Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Даже не пытайтесь закупать впрок: Гулбе о результатах плохого урожая

Редакция PRESS 25 августа, 2025 12:36

Важно 0 комментариев

TV24

Погодные условия в этом году были «неблагоприятными для всего, что растет в природе», заявила Ингуна Гулбе, заведующая отделом продвижения сельскохозяйственного рынка Института агроресурсов и экономики, в интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3.

Гулбе пояснила, что цены на продукты питания на полках магазинов во многом зависят от того, что происходит на мировых рынках.

«Сейчас не лучшее время для потребителей, но труднее всего крестьянам, однако с точки зрения потребителя есть и хорошие, стабильные вещи – латвийское производство продуктов питания и торговля ими входят в европейскую цепочку. То, что происходит в одной стране, мало на что влияет. Наши цены на полках магазинов зависят от того, что происходит на мировых рынках. А один из основных видов сырья – зерно – сейчас не имеет высокой цены на мировом рынке. Мы видим, что собирать зерно сложно, а для того, чтобы получить продовольственное зерно, нужна хорошая погода. В этом случае этого не происходит, часть выращенного идёт на корм животным. Это довольно болезненно для фермера, потому что разница в ценах большая», – сказала Гулбе.

«То, что может вызвать у нас беспокойство, что латыши привыкли есть картофель. […] Картофель было трудно вырастить, весь период – от посадки до сбора урожая – был неблагоприятным. Тот, урожай, что успели собрать, скорее всего, долго не пролежит, будет заражен и испортится. С местным картофелем ничего хорошего не получится», – продолжила Гулбе.

Хорошего урожая местных овощей также не ожидается, поскольку весной выдался не очень хороший посевной сезон, но «не то чтобы совсем ничего не выросло», — пояснила Гулбе.

Она подчёркивает: «Я не думаю, что нам стоит бить тревогу о приближающемся голоде и резком повышении цен».

Обновлено: 13:50 25.08.2025
«Оптимистичной картины не вырисовывается»: евродепутат Зиле о долгах наших тяжких и политике Силини

Важно 13:48

Важно 0 комментариев

Сократить расходы или повысить налоги? Куда ведёт страну в финансовом плане правительство Силини? На эти вопросы в передаче TV24 «Неделя. Post Scriptum» пытался ответить вице-президент Европейского парламента Робертс Зиле (Нацблок).

Сократить расходы или повысить налоги? Куда ведёт страну в финансовом плане правительство Силини? На эти вопросы в передаче TV24 «Неделя. Post Scriptum» пытался ответить вице-президент Европейского парламента Робертс Зиле (Нацблок).

Читать
Загрузка

Цель — затруднить открытие филиалов прокремлевских СМИ: Pietiek о сомнительном семинаре с сомнительными экспертами

Важно 13:40

Важно 0 комментариев

На портале pietiek.com Н. Андерсонс обратил внимание читателей на рекламу семинара для представителей самоуправлений, который будут вести люди, в теме не разбирающиеся. Да и сама тема к самоуправлениям не сильно относится. Так что все это похоже на схему по отмыванию денег. 

На портале pietiek.com Н. Андерсонс обратил внимание читателей на рекламу семинара для представителей самоуправлений, который будут вести люди, в теме не разбирающиеся. Да и сама тема к самоуправлениям не сильно относится. Так что все это похоже на схему по отмыванию денег. 

Читать

Вэнс: Трампу нужно еще 6 месяцев, чтобы убедить Путина завершить войну

Мир 13:40

Мир 0 комментариев

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что завершение войны в Украине может занять от трех до шести месяцев, однако Москва уже пошла на «значительные уступки». Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что завершение войны в Украине может занять от трех до шести месяцев, однако Москва уже пошла на «значительные уступки». Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC.

Читать

На деньги уже не обменяют? Странная идея с депозитными стаканами опечалила народ

Важно 13:34

Важно 0 комментариев

Эгилс посетил столичное мероприятие и в процессе купил в палатке бургер и напиток в депозитном стакане, а когда пришёл возвращать стакан, выяснилось, что деньги за него не отдадут, а вместо этого выдадут жетон, который можно будет обменять на стакан снова на следующем мероприятии, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Эгилс посетил столичное мероприятие и в процессе купил в палатке бургер и напиток в депозитном стакане, а когда пришёл возвращать стакан, выяснилось, что деньги за него не отдадут, а вместо этого выдадут жетон, который можно будет обменять на стакан снова на следующем мероприятии, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Читать

На создание имиджа Латвии ушло 6 миллионов евро. Результат неизвестен

Новости Латвии 13:15

Новости Латвии 0 комментариев

Стример iShowSpeed стал ярким эпизодом в истории формирования имиджа Латвии, однако встреча с блогером была лишь малой частью усилий, которые страна в последние годы вкладывает в эту сферу. С 2019 года на создание имиджа выделено почти 5,85 млн евро, сообщает передача De facto. Эффективность этих вложений пока никто не оценил.

Стример iShowSpeed стал ярким эпизодом в истории формирования имиджа Латвии, однако встреча с блогером была лишь малой частью усилий, которые страна в последние годы вкладывает в эту сферу. С 2019 года на создание имиджа выделено почти 5,85 млн евро, сообщает передача De facto. Эффективность этих вложений пока никто не оценил.

Читать

Минимальная зарплата в 2026 году определена в 780 евро. Стоит ли ожидать роста?

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Ещё в 2024 году в Латвии были согласованы изменения в налоговой политике и рост минимальной заработной платы на ближайшие годы. В 2025 году она увеличилась с 700 до 740 евро, в 2026-м должна вырасти до 780 евро, с 2027 года — до 820 евро, а с 2028-го — до 860 евро в месяц. 

Ещё в 2024 году в Латвии были согласованы изменения в налоговой политике и рост минимальной заработной платы на ближайшие годы. В 2025 году она увеличилась с 700 до 740 евро, в 2026-м должна вырасти до 780 евро, с 2027 года — до 820 евро, а с 2028-го — до 860 евро в месяц. 

Читать

На стихах столько заработала? Какие накопления задекларировала Ланга

Важно 12:47

Важно 0 комментариев

Идейная вдохновительница движения дерусификаторов, поэтесса и депутат Рижской жумы от Нацблока Лиана Ланга в своей декларации о доходах за прошлый год указала накопления в безналичной форме в размере в общей сложности 28 416 евро и 15 524 норвежские кроны (1299 евро).

Идейная вдохновительница движения дерусификаторов, поэтесса и депутат Рижской жумы от Нацблока Лиана Ланга в своей декларации о доходах за прошлый год указала накопления в безналичной форме в размере в общей сложности 28 416 евро и 15 524 норвежские кроны (1299 евро).

Читать