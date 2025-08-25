Даже не пытайтесь закупать впрок: Гулбе о результатах плохого урожая

Гулбе пояснила, что цены на продукты питания на полках магазинов во многом зависят от того, что происходит на мировых рынках.

«Сейчас не лучшее время для потребителей, но труднее всего крестьянам, однако с точки зрения потребителя есть и хорошие, стабильные вещи – латвийское производство продуктов питания и торговля ими входят в европейскую цепочку. То, что происходит в одной стране, мало на что влияет. Наши цены на полках магазинов зависят от того, что происходит на мировых рынках. А один из основных видов сырья – зерно – сейчас не имеет высокой цены на мировом рынке. Мы видим, что собирать зерно сложно, а для того, чтобы получить продовольственное зерно, нужна хорошая погода. В этом случае этого не происходит, часть выращенного идёт на корм животным. Это довольно болезненно для фермера, потому что разница в ценах большая», – сказала Гулбе.

«То, что может вызвать у нас беспокойство, что латыши привыкли есть картофель. […] Картофель было трудно вырастить, весь период – от посадки до сбора урожая – был неблагоприятным. Тот, урожай, что успели собрать, скорее всего, долго не пролежит, будет заражен и испортится. С местным картофелем ничего хорошего не получится», – продолжила Гулбе.

Хорошего урожая местных овощей также не ожидается, поскольку весной выдался не очень хороший посевной сезон, но «не то чтобы совсем ничего не выросло», — пояснила Гулбе.

Она подчёркивает: «Я не думаю, что нам стоит бить тревогу о приближающемся голоде и резком повышении цен».