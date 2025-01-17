Давайте просто дадим им гражданство: как вопрос с пожилыми негражданами предлагают решить в соседней Эстонии

По словам Каллас, речь идет о приоритетной задаче, которая требует решительных действий со стороны государства. Каллас добавила, что государству необходимо прибегнуть к методу кнута и пряника, чтобы эстонских граждан стало больше, а серопаспортников – меньше. По данным на 2024 год, в Эстонии проживает около 60 000 лиц без гражданства, передает RusERR со ссылкой на „Актуальную камеру“.

„Каждому ребенку, который рождается в Эстонии и не имеет гражданства другой страны, надо выдавать эстонские паспорта. И этот законопроект надо пересмотреть, поскольку там какие-то дырки все еще существуют. Что касается взрослых, я понимаю, что самый тяжелый вопрос с теми, кому за 60. С ними надо отдельно работать, какие-то могут быть решения. Но молодых людей, которым сегодня 30-40, я призываю все-таки взять эстонские паспорта“, – сказала Каллас.

Что думают остальные члены правительства Эстонии

Ранее на сегодняшней пресс-конференции правительства премьер-министр Кристен Михал одобрил идею Каллас и предположил, что люди сделают всё для того, чтобы получить гражданство. „Граждан РФ насчитывается 78 000, граждан Беларуси 3 000, их число уменьшается“, - добавил он и отметил, что почти половина людей, не имеющих гражданство, находится в возрасте 60 лет и старше.

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс также назвал мысль Каллас интересной. Он отметил, что большая часть „серопаспортников“ — это люди в пожилом возрасте. Он выразил сомнение, что эти люди смогут ввиду своего преклонного возраста сдать экзамен на гражданство. „Нам надо бы дать им всем гражданство и сделать это по закону. Другой возможности нет. Если там можно что-то сделать, то сделаем“, - сказал он и отметил, что для сокращения числа лиц с серыми паспортами никого из страны высылать не станут. „Мы будем заниматься этим, хоть это не так просто“, - заключил он.