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Давайте думать позитивно: почему предприниматель решил реэмигрировать в Латвию

Редакция PRESS 29 мая, 2025 11:47

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LETA

Предприниматель, пишущий в Твиттере/X под ником "Акционер MMM"
(@ShareholderMMM) долгие годы живший за границей Латвии, решил вернуться на родину. И выбрал для этого город Огре.

Интересно, что этот человек вёл свой блог на русском языке, но историю о том, почему решил вернуться, опубликовал на латышском.

"Поскольку сейчас время выборов в органы местного самоуправления, когда всем в Латвии обещают свободное небо, я хотел бы поделиться своим опытом о том, почему после четырехлетнего отсутствия я решил вернуться в Латвию, а не продолжать работать во Франции или переехать в Люксембург, Гаагу или Сингапур", - так начал он свой рассказ.

И отметил, что уехал из Латвии не потому, что у нас всё плохо, его жизнь на родине устраивала, просто латвийский рынок не удовлетворял профессиональные амбиции.

"Не знаю, как у других, но в какой-то момент во время иммиграции вы спрашиваете себя: то ли это место, где я хочу, чтобы росли мои дети, будут ли их образование и возможности лучше, чем у меня, и у нас в семье ответ на этот вопрос пришел сравнительно легко", - отмечает бизнесмен.

В результате он стал искать инвесторов, которые смогли бы вложиться в его бизнес-идеи на территории Балтии. И потратил некоторое время на то, чтобы доказать им, что у Латвии производственные возможности не хуже, чем в Польше.

"Мне повезло найти людей, которых я сумел убедить, что производство в странах Балтии ничем не хуже, чем в Польше, и объяснить им, что мы берем не количеством, мы берем качеством и ценой. Мы пожали друг другу руки и подписали стартовый инвестиционный проект на 20 миллионов евро на ближайшие два года", - рассказывает предприниматель.

После долгих размышлений он выбрал для реализации своих идей город Огре.

"А теперь о политике и реэмиграции. Я знаю, что меня читает достаточно политиков, поэтому напишу краткий обзор тех глупостей и фантазий, которые я услышал за последние два месяца из уст ваших однопартийцев:

В нашей стране все обещают бесплатно - бесплатный транспорт, бесплатное жилье, бесплатные льготы, бесплатные кредиты, но почти ни один политик не упоминает, кто планирует эти деньги заработать. В нашем государственном управлении все находится в невидимой "тумбочке", из которой это можно взять.

И самая большая проблема не в том, что государство не умеет зарабатывать, а в том, что оно не умеет тратить, и по поводу всей этой истории с AB/RB здесь уже сотни комментариев было сделано, так что нет смысла повторяться, в любом случае «перезагрузка» и какое-то банкротство были бы полезны, потому что тогда уже нельзя будет ничего не делать.

В то время как есть страны, которые борются за привлечение высококвалифицированной рабочей силы с помощью налоговых льгот, мы пишем большими красными буквами, что те, кто работал за границей в течение последних трех лет, не должны получать семейные пособия. Надеюсь, мои 100 евро помогут вам :).

Поэтому в контексте выборов в органы местного самоуправления и реэмиграции - выбирайте такое самоуправление, где живут и руководят неравнодушные люди, а таких в Латвии предостаточно, где за эти годы значительно выросли и инфраструктура, и начальное образование для детей, и возможности трудоустройства.

Худшее, что вы можете сделать, это переехать в какой-нибудь район Риги и надеяться, что все получится. Ничего не получится, там все так же плохо, или даже хуже, чем было 20 лет назад. Если у вас есть возможность выбрать жизнь в успешной среде в Латвии — воспользуйтесь ею!", - объясняет он свой выбор Огре, как локации для переезда на Родину.

Он также призывает людей меньше сидеть в соцсетях, поскольку там формируется негативное представление о Латвии, в то время как общества у нас намного более консолидированное, прозападное и есть масса положительных моментов у жизни в нашей стране.

"Латвия очень далека от идеальной страны, но если сравнивать с другими странами, а особенно где мы были, где мы есть, то проделан нереальный объем работы. Я считаю, что если нынешний геополитический и внутриполитический кризис будет преодолен, то будет и экономика, и рождаемость, и рост", - оптимистично заявляет бизнесмен.

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