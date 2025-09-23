Даугавпилсе проходят крупнейшие в Латгалии антитеррористические учения Dinaburg 2025

По сценарию учений во время публичного мероприятия происходит теракт: есть пострадавшие, часть людей берут в заложники. Силовые структуры отрабатывают фильтрацию людей, задержание террористов, освобождение заложников, проведение следственных действий, оказание первой помощи и психологической поддержки. Впервые отдельным элементом стала эвакуация и защита высших должностных лиц государства.

В манёврах задействовано более 500 представителей госучреждений — СГБ, полиции, пожарно-спасательной службы, скорой помощи, Госпогранохраны, НВС, прокуратуры, МИДа и муниципальных структур Даугавпилса. Участвуют также международные партнёры: многонациональная бригада НАТО в Латвии, вертолёты CH-146 Griffon Королевских ВВС Канады, наблюдатели из Службы охраны Польши. В числе спецподразделений — OMEGA, спецназ НВС и Sigma Госпогранохраны.

СГБ предупредила жителей о возможном скоплении техники и низких полётах вертолётов, а также временных ограничениях движения. При этом уровень террористической угрозы в Латвии остаётся низким.