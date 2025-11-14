Даешь азарт и кредиты! Медиаиндустрия просит Сейм смягчить рекламные запреты

Исполнительный директор LRA Кристерс Плешаковс указывает, что в 2024 году объем рекламного рынка местных медиа составил 92,9 миллиона евро против 75,63 миллиона в 2014 году. Номинальный рост за десять лет около 23 процентов заметно отстает от инфляции.

«На самом деле реальная стоимость рынка за это время сократилась», отмечает Плешаковс.

Он подчеркивает, что речь идет только о латвийских медиа. Значительная часть рекламных бюджетов уходит глобальным платформам вроде Google, Meta, YouTube, TikTok и других. Эти компании зарабатывают на латвийской аудитории, но почти не создают рабочих мест в стране и не инвестируют в местный контент. По оценкам рекламной ассоциации, в зарубежные медиа из Латвии в 2024 году ушло около 112 миллионов евро, и часть этих средств, по мнению LRA, необходимо вернуть в латвийскую медиа-экосистему.

Плешаковс считает, что действующее регулирование рекламы в Латвии является одним из самых жестких в Европейском союзе. Формально ограничения объясняют защитой общественных интересов, однако аудитория все равно видит спорную рекламу через иностранные каналы и цифровые платформы, которые латвийским запретам не подчиняются. В результате именно местные медиа теряют доход.

«Пустоту заполняет более дешевый импортный контент, который часто имеет мало общего с интересами Латвии», говорит Плешаковс.

По его словам, устойчивыми являются решения, которые позволяют медиа самим генерировать доходы, а не жить от проекта к проекту. Поэтому ассоциация призывает парламентскую комиссию по народному хозяйству не затягивать с поправками, отменяющими запрет на рекламу кредитных услуг, и начать рациональное обсуждение возможной отмены запрета рекламы азартных игр в латвийских медиа. На этом фоне LRA предупреждает, что чем дольше сохраняются жесткие ограничения при открытом доступе к иностранному контенту, тем сильнее слабеет местная журналистика и оригинальный контент на латышском языке.