Даешь азарт и кредиты! Медиаиндустрия просит Сейм смягчить рекламные запреты

14 ноября, 2025 18:11

Ассоциация вещателей Латвии считает, что до конца нынешнего созыва Сейм должен принять решения, которые улучшат долгосрочные условия для медиа-бизнеса. Среди ключевых тем, по мнению LRA, следует обсуждать не только отмену запрета на рекламу потребительского кредитования, но и пересмотр полного запрета рекламы азартных игр в латвийских медиа.

Исполнительный директор LRA Кристерс Плешаковс указывает, что в 2024 году объем рекламного рынка местных медиа составил 92,9 миллиона евро против 75,63 миллиона в 2014 году. Номинальный рост за десять лет около 23 процентов заметно отстает от инфляции.

«На самом деле реальная стоимость рынка за это время сократилась», отмечает Плешаковс.
Он подчеркивает, что речь идет только о латвийских медиа. Значительная часть рекламных бюджетов уходит глобальным платформам вроде Google, Meta, YouTube, TikTok и других. Эти компании зарабатывают на латвийской аудитории, но почти не создают рабочих мест в стране и не инвестируют в местный контент. По оценкам рекламной ассоциации, в зарубежные медиа из Латвии в 2024 году ушло около 112 миллионов евро, и часть этих средств, по мнению LRA, необходимо вернуть в латвийскую медиа-экосистему.

Плешаковс считает, что действующее регулирование рекламы в Латвии является одним из самых жестких в Европейском союзе. Формально ограничения объясняют защитой общественных интересов, однако аудитория все равно видит спорную рекламу через иностранные каналы и цифровые платформы, которые латвийским запретам не подчиняются. В результате именно местные медиа теряют доход.

«Пустоту заполняет более дешевый импортный контент, который часто имеет мало общего с интересами Латвии», говорит Плешаковс.
По его словам, устойчивыми являются решения, которые позволяют медиа самим генерировать доходы, а не жить от проекта к проекту. Поэтому ассоциация призывает парламентскую комиссию по народному хозяйству не затягивать с поправками, отменяющими запрет на рекламу кредитных услуг, и начать рациональное обсуждение возможной отмены запрета рекламы азартных игр в латвийских медиа. На этом фоне LRA предупреждает, что чем дольше сохраняются жесткие ограничения при открытом доступе к иностранному контенту, тем сильнее слабеет местная журналистика и оригинальный контент на латышском языке.

Украинская разведка подорвала пути Транссиба в Хабаровском крае

18:33

Мир 0 комментариев

Украинские спецслужбы 13 ноября провели диверсию на Транссибирской магистрали в районе Сосновки (Хабаровский край РФ), сообщил Главный разведывательный департамент Министерства обороны Украины. По данным ведомства, именно по этому маршруту Россия получает боеприпасы и оружие из Северной Кореи.

Украинские спецслужбы 13 ноября провели диверсию на Транссибирской магистрали в районе Сосновки (Хабаровский край РФ), сообщил Главный разведывательный департамент Министерства обороны Украины. По данным ведомства, именно по этому маршруту Россия получает боеприпасы и оружие из Северной Кореи.

Марупцам вернули право поливать сады водой из крана

18:31

Новости Латвии 0 комментариев

Коммунальщиков Марупе оштрафовали и обязали вернуть отдельный учет

Коммунальщиков Марупе оштрафовали и обязали вернуть отдельный учет

Кто платит за ИИ-панику в мире — исследователь вывела на чистую воду организаторов

18:24

Всюду жизнь 0 комментариев

Журналист и медиа-исследовательница Нирит Вайсс-Блатт, авторка проекта AI PANIC, два года собирает карту тех, кто раздувает глобальный страх перед «искусственным сверхразумом». Она проверила финансирование, связи, структуру организаций — и обнаружила, что за десятками «центров спасения человечества» стоит небольшой круг одних и тех же богачей и один идеологический каркас.

Журналист и медиа-исследовательница Нирит Вайсс-Блатт, авторка проекта AI PANIC, два года собирает карту тех, кто раздувает глобальный страх перед «искусственным сверхразумом». Она проверила финансирование, связи, структуру организаций — и обнаружила, что за десятками «центров спасения человечества» стоит небольшой круг одних и тех же богачей и один идеологический каркас.

От Лиелупе до Кемери — свет. Более двенадцати тысяч свечей осветят Юрмалу

17:38

Важно 0 комментариев

Юрмала готовится к празднованию Дня провозглашения Латвийской Республики: 18 ноября в городе традиционно создадут самый длинный Путь света в стране. С 15:00 более 12 тысяч свечей зажгут вдоль главной магистрали примерно на 20 километров от моста через Лиелупе до Кемери. Огни будут направлять жителей и гостей через весь город, превращая вечер в одну длинную световую аллею.

Юрмала готовится к празднованию Дня провозглашения Латвийской Республики: 18 ноября в городе традиционно создадут самый длинный Путь света в стране. С 15:00 более 12 тысяч свечей зажгут вдоль главной магистрали примерно на 20 километров от моста через Лиелупе до Кемери. Огни будут направлять жителей и гостей через весь город, превращая вечер в одну длинную световую аллею.

Встречаем 18 Ноября: шеф-повар Лаурис Алексеевс дарит нам прекрасный рецепт на сладкое!

17:31

Новости партнеров 0 комментариев

Праздник ассоциируется у латвийцев с традиционным застольем, где на белой скатерти достойное место занимают свиной карбонад, жаркое или ароматные бабушкины котлеты, салат Rasols, пирожки со шпиком, любимый тортик…

Праздник ассоциируется у латвийцев с традиционным застольем, где на белой скатерти достойное место занимают свиной карбонад, жаркое или ароматные бабушкины котлеты, салат Rasols, пирожки со шпиком, любимый тортик…

Российские звезды в изгнании запускают развлекательный телеканал для уехавших

17:23

Важно 0 комментариев

Бывшие российские телеведущие, журналисты, актеры и музыканты запустили новый развлекательный проект для русскоязычной аудитории за пределами России. Канал Dom уже начал вещание на платформе Kartina.TV и на сайте Dom.show. Руководителем проекта стал ведущий телеканала «Дождь» Вячеслав Ширяев.

Бывшие российские телеведущие, журналисты, актеры и музыканты запустили новый развлекательный проект для русскоязычной аудитории за пределами России. Канал Dom уже начал вещание на платформе Kartina.TV и на сайте Dom.show. Руководителем проекта стал ведущий телеканала «Дождь» Вячеслав Ширяев.

