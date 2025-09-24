Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Да мы его… «Пакистанский кебаб» отреагировал на случай приставания сотрудника к 11-летней девочке

Редакция PRESS 24 сентября, 2025 15:31

Важно 0 комментариев

Мы уже писали про случай в Лиепае, где, по утверждению местного жителя, что сотрудник закусочной «Pakistānas Kebabs» пытался познакомиться с его 11-летней дочерью, попросив у нее номер телефона. 

"Я полагаю, что моя дочь не единственная, с кем он пытался познакомиться, - написал возмущенный отец в сети Х. - Я написал заявление в государственную полицию. Этот человек сказал моей дочери, что ему 17 лет и он хочет стать ее лучшим другом. Он попросил ее Snapchat и телефон. Я дождался полицейской патрульной машины, но они отказались сразу же возбудить уголовное дело и изъять телефон. Полицейские объяснили, что дружба не является преступлением, и не изъяли телефон в качестве вещественного доказательства».

На своей странице в Facebook лиепайский «Pakistānas kebabs» опубликовал свою позицию по поводу случившегося."Мы считаем, что если любой сотрудник - местный или иностранец, - совершит правонарушение, то реагировать надо немедленно:  нарушителя уволить, а дело передать правоохранительным органам. Так мы и поступили в данном случае". 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Залужный назвал слишком высокой цену действий ВСУ в Курской области

Мир 16:33

Мир 0 комментариев

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, занимающий пост посла Украины в Великобритании, впервые прокомментировал вторжение украинских военных в Курскую область. Операция проходила при его приемнике Александре Сырском.

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, занимающий пост посла Украины в Великобритании, впервые прокомментировал вторжение украинских военных в Курскую область. Операция проходила при его приемнике Александре Сырском.

Песков прокомментировал слова Трампа, назвавшего Россию «бумажным тигром»

Мир 16:32

Мир 0 комментариев

Редактор Би-би-си в Москве Стив Розенберг попросил представителя Кремля Дмитрия Пескова во время разговора с журналистами прокомментировать пост президента США, опубликованный накануне: «Дональд Трамп сделал ряд неожиданных заявлений. Он написал, что Россия выглядит бумажным тигром. Потому что бесцельно воюет в Украине».

Редактор Би-би-си в Москве Стив Розенберг попросил представителя Кремля Дмитрия Пескова во время разговора с журналистами прокомментировать пост президента США, опубликованный накануне: «Дональд Трамп сделал ряд неожиданных заявлений. Он написал, что Россия выглядит бумажным тигром. Потому что бесцельно воюет в Украине».

Шесть лет назад речь Трампа в ООН вызвала смех. В этом году ее слушали в тишине

Важно 16:29

Важно 0 комментариев

Речь Дональда Трампа в Организации Объединенных Наций стала одним из самых ясных изложений его мировоззрения, его идеологии в самой чистой форме. Его сторонники увидят в ней трампизм в самом незамутненном виде, а критики — трампизм, слетевший с катушек.

Речь Дональда Трампа в Организации Объединенных Наций стала одним из самых ясных изложений его мировоззрения, его идеологии в самой чистой форме. Его сторонники увидят в ней трампизм в самом незамутненном виде, а критики — трампизм, слетевший с катушек.

Кто разрешил!? У Витенбергса пригорело от вида индусов, играющих за сборную Латвии. Сам то чем славен?

Важно 16:19

Важно 0 комментариев

Большая часть жителей Латвии даже не знает, что у нашей страны есть команда по крикету, которая, к тому же, отлично выступила на международных соревнованиях Amber Cup 2025. Но у некоторых стало подгорать, когда они увидели фото команды.

Большая часть жителей Латвии даже не знает, что у нашей страны есть команда по крикету, которая, к тому же, отлично выступила на международных соревнованиях Amber Cup 2025. Но у некоторых стало подгорать, когда они увидели фото команды.

Эстонцы испугались штрафов в рижском аэропорту — МВД Латвии объясняет новые правила

Выбор редакции 16:11

Выбор редакции 0 комментариев

С 1 сентября 2025 года в Латвии вступили в силу новые правила въезда для граждан третьих стран, в том числе России и Беларуси. Теперь, чтобы пересечь границу, необходимо как минимум за 48 часов до въезда подать специальную анкету. Её могут отклонить, и тогда человеку могут отказать во въезде. За нарушение предусмотрен штраф до 2000 евро.

С 1 сентября 2025 года в Латвии вступили в силу новые правила въезда для граждан третьих стран, в том числе России и Беларуси. Теперь, чтобы пересечь границу, необходимо как минимум за 48 часов до въезда подать специальную анкету. Её могут отклонить, и тогда человеку могут отказать во въезде. За нарушение предусмотрен штраф до 2000 евро.

СГБ сделала видеоролик с инструкцией: что делать при теракте

Важно 16:00

Важно 0 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ) подготовила видеоролик для повышения информированности общества о том, как действовать в случае террористического акта, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

Служба государственной безопасности (СГБ) подготовила видеоролик для повышения информированности общества о том, как действовать в случае террористического акта, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

Чаевые за круассан на вынос? Соцсети возмутились «американской модой» в Латвии

Важно 15:47

Важно 0 комментариев

Оставляете ли вы чаевые, обедая в ресторане? Для многих это привычно и считается правилом хорошего тона. Но случай, с которым столкнулся латвийский пользователь Виестурс Лиепкалнс, вызвал у него недоумение — и настоящую бурю в соцсетях.

Оставляете ли вы чаевые, обедая в ресторане? Для многих это привычно и считается правилом хорошего тона. Но случай, с которым столкнулся латвийский пользователь Виестурс Лиепкалнс, вызвал у него недоумение — и настоящую бурю в соцсетях.

