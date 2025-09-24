Да мы его… «Пакистанский кебаб» отреагировал на случай приставания сотрудника к 11-летней девочке

"Я полагаю, что моя дочь не единственная, с кем он пытался познакомиться, - написал возмущенный отец в сети Х. - Я написал заявление в государственную полицию. Этот человек сказал моей дочери, что ему 17 лет и он хочет стать ее лучшим другом. Он попросил ее Snapchat и телефон. Я дождался полицейской патрульной машины, но они отказались сразу же возбудить уголовное дело и изъять телефон. Полицейские объяснили, что дружба не является преступлением, и не изъяли телефон в качестве вещественного доказательства».

На своей странице в Facebook лиепайский «Pakistānas kebabs» опубликовал свою позицию по поводу случившегося."Мы считаем, что если любой сотрудник - местный или иностранец, - совершит правонарушение, то реагировать надо немедленно: нарушителя уволить, а дело передать правоохранительным органам. Так мы и поступили в данном случае".