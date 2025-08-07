Да, мои родственники живут в Москве: кандидат на пост премьера Литвы

«У меня осталось несколько дальних родственников в Москве», — сказала Ругинене в четверг в программе «Срез дня» на новостном портале TV3.

«Это пенсионеры, которые живут в Москве. Вот и всё, не знаю, стоит ли тут что-то особенное говорить», — добавила она.

Политик отметила, что отношения с этими родственниками практически прекратились «по объективным причинам».

«Каждый из нас выбирает своё направление и свою линию. Так что я выбираю украинскую сторону, искренне её поддерживаю и верю в победу Украины», — сказала Ругинене.

Ранее в интервью BNS социал-демократ подтвердила, что у неё есть родственники в Украине и в России, которую она посещала после аннексии Крыма в 2015 и 2018 годах.

Ругинене рассказала, что её дедушка был литовцем, пережившим советские депортации, но вернувшимся в Литву, а у её бабушки украинские корни.