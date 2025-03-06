CSDD увеличивает количество штрафных баллов: за что и на сколько?

Он сообщил, что проект постановления CSDD, предусматривающий изменение системы штрафных санкций, будет представлен в Министерство транспорта.

Согласно постановлениям Кабинета министров, накопление 16 штрафных баллов приведет к запрету на управление транспортным средством сроком на один год, а водителям со стажем вождения менее 2 лет будет запрещено управлять транспортным средством за десять баллов.

В настоящее время штрафные баллы за превышение скорости на 11 километров в час (км/ч) до 20 км/ч не применяются, однако в будущем планируется, что за такое нарушение будет назначаться один штрафной балл.

В свою очередь, планируется увеличить количество баллов за превышение скорости от 21 до 30 км/ч с одного до двух, а от 31 до 40 км/ч — с двух до трех, таким образом увеличив количество баллов в каждом диапазоне на один. В свою очередь, превышение разрешенной скорости более чем на 71 км/ч увеличит количество штрафных баллов с пяти до восьми.

Также планируется увеличить количество баллов за нарушение правил обгона. Например, количество штрафных баллов за нарушение требований дорожного знака «Обгон запрещен» планируется увеличить с одного до трех баллов, а также до трех баллов увеличится количество штрафных баллов за обгон на регулируемых перекрестках.

Аксенокс сообщил, что штрафные баллы увеличатся за нарушения вблизи железной дороги, использование телефона во время вождения, недостаточную глубину протектора шин и другие. В свою очередь, теперь водитель будет получать один штрафной балл вместо двух за управление транспортным средством без прохождения государственного технического осмотра, а также один штрафной балл за неиспользование полиса обязательного страхования автогражданской ответственности.

Согласно информации на сайте CSDD, баллы за нарушения действительны в течение двух лет с момента их начисления, но в случае совершения нарушения, за которое начисляется восемь баллов, они действительны в течение пяти лет.

В настоящее время, если водитель накопил четыре штрафных балла, он получает письменное предупреждение, а при накоплении восьми баллов водитель получает направление на курсы, которые необходимо посетить в течение шести месяцев. Если водитель не выполнит требования в течение шести месяцев, ему начисляются еще два штрафных балла, что лишает нового водителя права управлять транспортным средством на год.

Аксенокс пояснил, что в настоящее время планируется, что первое сообщение водителю будет отправлено с шести штрафных пунктов, по сути, совмещая предупреждение с направлением на курсы.

«Неправильно, что количество штрафных баллов увеличивается за непосещение курсов, поскольку в настоящее время они доступны только в Риге. В то же время много критики высказывается в отношении внедрения полугодового срока, поскольку водители предоставляют справки о болезни и работе за границей, что усложняет как деятельность CSDD, так и создает путаницу для водителей», - пояснил Аксенокс.

Он указал, что будет предложено решение, при котором курсы будут предлагаться водителям до того момента, пока водители не наберут 12 баллов, после чего будет отправлено приглашение на сдачу теоретических экзаменов CSDD. Планируется, что в случае несдачи экзамена штрафные баллы увеличиваться не будут, однако при накоплении 16 штрафных баллов всем водителям будет запрещено управлять транспортным средством в течение года.

По мнению CSDD, такой подход был бы более эффективным, не снижая при этом фактора «образования».

CSDD — государственное акционерное общество. Дирекция регистрирует транспортные средства в Латвии, выдает водительские удостоверения, проводит технические осмотры транспортных средств и оказывает другие услуги. Акционером Дирекции является Министерство транспорта.