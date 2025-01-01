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Coolcation — у Латвии есть шанс стать туристической Меккой

© LETA 1 января, 2025 16:40

Новости Латвии 0 комментариев

Coolcation — новый тренд в туризме, появившийся в результате климатических изменений. Из-за изнурительной жары на юге Европы туристы стали предпочитать путешествовать в северные страны, в том числе в Латвию, рассказал вице-президент Латвийской ассоциации туристических агентов и операторов, глава Baltic Travel Group Владислав Корягин.

По словам специалиста, этот год в Латвии прошел под знаком стабилизации и восстановления туристического бизнеса, который очень сильно пострадал в результате пандемии и войны в Украине, сообщает LSM+. «Въездной туризм пока еще не достиг уровня 2019 года, который был пиком за всю историю латвийского турбизнеса, но мы к этому уверенно идем. Думаю, еще год, и мы этих показателей достигнем. Опасения со стороны многих западных туристов по поводу того, что балтийские страны находятся под угрозой военного вмешательства со стороны России, несколько ослабли.

К нам снова поехали туристы из тех стран, которые с началом войны ездить к нам перестали, — Германии, Франции, Испании, Италии. Плюс интерес к Латвии стали активно проявлять туристы из Арабских Эмиратов, Кувейта, Катара, Бахрейна».

Во многом это связано с климатическими изменениями, говорит Корягин: «Латвия с ее умеренным климатом, песчаными пляжами и сосновыми лесами идеально подходит под новый тренд Coolcation. Многие люди теперь предпочитают отдыхать не на юге Европы, страдающем от жары, а в северных странах. Так что количество туристов, которые поедут на отдых в страны Балтии, будет расти. Поэтому мы смотрим в будущее позитивно».

Корягин также отметил популярность рижского рождественского базара, который проходит на Домской площади: «К нам приезжают туристы со всей Европы. Публикации в социальных сетях про нашу ёлочку, про наши рождественские дискотеки собирают по несколько сотен тысяч просмотров. То есть, тут мы попали в определённый тренд.

И, кажется, это первый год, когда в наших гостиницах на Рождество все номера распроданы. Такого не было давно».
«А еще многих привлекает то, что мы пока еще не страдаем от переизбытка туристов. В Венеции или Барселоне туристов уже столько, что это создает проблемы для местных жителей. У нас пока такой проблемы нет и, думаю, в ближайшие десятилетия она нам не грозит», — рассказал вице-президент ассоциации.

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