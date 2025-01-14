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CNN: США пытаются убедить страны ЕС конфисковать активы РФ

Редакция PRESS 14 января, 2025 15:49

Мир 0 комментариев

Администрация Байдена в последние дни перед передачей власти Трампу пытается убедить страны ЕС перевести замороженные активы РФ на специальный счет, чтобы использовать их как рычаг в переговорах с Москвой, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на CNN.

Администрация действующего президента США Джо Байдена в последние дни перед передачей власти Дональду Трампу активно пытается убедить страны Евросоюза конфисковать сотни миллиардов долларов активов РФ, чтобы использовать их как рычаг давления в будущих переговорах с Россией по Украине. Об этом во вторник, 14 января, сообщает CNN.

По данным телеканала, Белый дом предлагает перевести заблокированные в странах "большой семерки" (G7) активы Центробанка России на специальный эскроу-счет, который будет разблокирован только после заключения мирного соглашения между Украиной и РФ. Таким образом в администрации Байдена хотят дать Москве сигнал, который высокопоставленный вашингтонский чиновник сформулировал так: "Если вы хотите вернуть свои деньги, вам придется пойти на переговоры".

CNN сообщает, что в команде Трампа такой подход нашел понимание, в том числе у выдвинутого им в госсекретари сенатора Марко Рубио, а также у Майка Уолтца, предложенного на пост советника по нацбезопасности.

Однако страны ЕС, в которых хранится большая часть из 300 млрд евро российских активов, замороженных после полномасштабного вторжения РФ в Украину, относятся к проекту администрации Байдена скептически, опасаясь, что такая конфискация средств станет нарушением международного права. Таким образом, вероятность того, что решение будет принято до инаугурации Трампа, назначенной на 20 января, крайне мала, заключает американский телеканал.

В июне 2004 года страны G7 согласовали выдачу Украине кредитов на общую сумму в 50 млрд долларов под залог доходов от замороженных российских активов. 24 декабря Киев получил от Вашингтона первый транш в рамках этого проекта. Замороженные активы ЦБ РФ ежегодно приносят доход в размере от 2,5 до 3,5 млрд евро, и, по словам министра финансов США Джанет Йеллен, их использование не создает юридической проблемы.

 6 января группа членов парламентов Британии и других стран опубликовала в газете The Times открытое письмо с призывом найти способ легально перевести все 300 млрд евро замороженных российских активов Украине. По мнению парламентариев, это гарантировало бы, что Россия заплатит за свои преступления и дало бы "четкий сигнал" о решимости предотвратить будущие конфликты. Такой шаг будет особенно актуален "в мире, где будущая администрация США может свернуть поддержку Украины", заявил один из подписантов.

 

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