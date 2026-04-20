Civinity: девелоперы пересматривают роль управления недвижимостью как драйвера стоимости

Управление начинается ещё до ввода здания в эксплуатацию

Долгое время управление недвижимостью воспринималось как технический этап «после» — процесс, который начинается уже после завершения строительства и передачи здания жильцам. Сегодня эта логика быстро меняется. Девелоперы всё чаще привлекают управляющие компании уже на стадии проектирования и строительства, понимая, что долгосрочная эффективность здания, удовлетворённость жильцов и даже успех продаж напрямую зависят от качества управления.

«Девелоперы начинают понимать, что управление — это не просто операционная функция, а инструмент создания стоимости», — говорит исполнительный директор Civinity Тадас Матёшайтис. «Решения, принятые на этапе разработки проекта — от инженерных решений до планирования обслуживания — напрямую влияют на расходы и качество здания в течение следующих 10–20 лет».

Эти изменения также обусловлены ростом требований со стороны покупателей. Современные покупатели жилья лучше информированы и всё больше внимания уделяют совокупной стоимости владения, энергоэффективности и качеству сервиса. В результате хорошо управляемые здания становятся важным конкурентным преимуществом на рынке.

От минимизации затрат к ценности жизненного цикла

Одной из ключевых тенденций является переход от краткосрочной оптимизации затрат к мышлению в категориях жизненного цикла объекта. Традиционно застройщики стремились минимизировать первоначальные инвестиции, часто не учитывая влияние этих решений на будущие эксплуатационные и сервисные расходы.

Неэффективные инженерные системы, отсутствие профилактического обслуживания или неясная структура управления могут привести к значительно более высоким затратам в долгосрочной перспективе, что в итоге отражается как на жителях, так и на репутации девелопера.

«Выбор самого дешёвого решения на этапе строительства часто приводит к более высоким затратам для жителей в будущем», — отмечает Тадас Матёшайтис. «Наша задача — помочь девелоперам видеть полную картину: не только первоначальные инвестиции, но и общую стоимость владения и долгосрочную ценность объекта».

На фоне волатильности цен на энергоносители и ужесточения требований к устойчивости такой подход становится особенно актуальным. Эффективное управление позволяет существенно снизить эксплуатационные расходы, одновременно повышая экологические показатели и комфорт проживания.

Масштаб и финансовая устойчивость как конкурентные факторы

С ростом требований девелоперы всё внимательнее оценивают масштаб, стабильность и долгосрочную стратегию управляющих компаний. В условиях фрагментированного рынка не все игроки способны обеспечивать стабильное качество, инвестировать в инновации и обслуживать сложные проекты в разных локациях.

Civinity в последние годы значительно расширила своё присутствие, усилив позиции в странах Балтии и Великобритании. Рост обеспечен за счёт консолидации и целевых приобретений, что позволило объединить локальную экспертизу с масштабируемой моделью услуг.

Финансовые показатели подтверждают устойчивость бизнеса: в 2024 году выручка Civinity составила 88,5 млн евро, а EBITDA — 7,4 млн евро (pro forma). Это создаёт прочную основу для дальнейших инвестиций и роста. Компания также реализует амбициозную стратегию, нацеленную на создание «единорога» в сфере property services за счёт построения интегрированной технологической платформы.

Важную роль в этом играет доступ к рынкам капитала: компания размещает облигации, привлекая ресурсы для цифровизации, развития услуг и географической экспансии. Это также свидетельствует о зрелости и прозрачности бизнеса — факторах, которые становятся всё более важными для девелоперов при выборе партнёров.

Стратегическая роль в создании долгосрочной стоимости

В совокупности эти изменения трансформируют восприятие управления недвижимостью в отрасли. То, что раньше считалось центром затрат, сегодня становится стратегическим элементом успеха проекта, влияющим на всё — от проектных решений до долгосрочной эффективности актива.

Для девелоперов раннее сотрудничество с управляющими компаниями означает возможность оптимизировать функциональность зданий, снизить затраты жизненного цикла и улучшить рыночное позиционирование. Для собственников квартир — это более предсказуемые расходы, более высокий уровень сервиса и рост стоимости недвижимости в долгосрочной перспективе.

По мере усиления конкуренции и роста ожиданий покупателей роль управления будет только увеличиваться. В этих условиях выбор управляющего партнёра перестаёт быть формальностью и становится стратегическим решением, способным определить успех проекта на годы вперёд.