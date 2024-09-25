Чья тыква весомее? Садоводов-огородников приглашают принять участие в 19-м чемпионате Латвии

Если вы хотите принять участие в конкурсе, то пришлите до 3 октября (включительно) информацию о вашей тыкве: ее размеры - параметры горизонтальной и вертикальной окружности, а также местонахождение.

Информацию и контактные данные следует отправить на электронный адрес: info@maxima.lv с пометкой: “Заявка на участие в чемпионате Латвии на самую большую тыкву”.

Организаторы рассмотрят все присланные заявки, оценят размеры оранжевых претенденток с грядок Латвии и отберут участниц финала.

Тыквоводов проинформируют об участии в чемпионате – каждого индивидуально: это будет сделано до 7 октября.

Мероприятие по тыквоборству — позитивное, обычно проводится в Рижском зоологическом саду, собирает много зрителей и болельщиков. Люди получают хорошие эмоции, а животные – отличную дополнительную витаминную закуску...

Напомним, в прошлом году на конкурс было представлено 25 тыкв из восьми краев Латвии — Адажского, Айзкраукльского, Южно- Курземского, Добельского, Кулдигского, Прейльского, Вентспилсского и Виеситского. Самую большую латвийскую тыкву 2023 года весом 290,5 кг тогда вырастила Ингрида Кузмицка из Добельского края.

Пока абсолютный рекорд Латвии – тыква весом 574 кг, которая выросла в 2018 году у Луизы Неймане в Кулдигском крае. Интересно, будет ли осенью-2024 побит этот рекорд?

Людмила ВЕВЕРЕ.