Чужая жена и прочие казусы: зарисовка из старой газеты о рижских банях 1920-х

Редакция PRESS 24 мая, 2026 10:32

История и культура 0 комментариев

"В Риге насчитывается около дюжины бань. Разница между ними состоит не только в том, что одна из них меньше, а другая больше. Если к ним хорошенько приглядеться,то можно найти много различного и интересного. Так, например, можно найти разницу в публике, посещающей бани, - сообщала газета "Сегодня" 17 октября 1924 года. 

  Можно с уверенностью сказать, что посетителя, которого вы увидите в банях на Московском форштадте, вы ни за что не встретите, скажем, на Петроградской стороне и наоборот.

 Я не говорю о тех посетителях, которые редко ходят в баню. Тем безразлично, куда ни пойти. Но постоянные  посетители держатся всегда «своей» бани. И сила привычки к «своей» бане у некоторых настолько велика, что такой обыватель, если ему вздумается переехать на новую квартиру, скажем, на Задвинье, в баню пойдет все же в «свою» у Матвеевской водокачки.

 В том когда кто ходит в баню тоже проявляются свои особенности. Так, например, есть люди, которые идут в баню, в любой день и в любой час. Им это безразлично. Но попробуйте заставить купчину с Московского форштадта прийти в свою баню в 6 часов вечера, если он «привык» приходить в 11 часов утра. Уверяю, что это ни за что не удастся вам. 

Такой любитель бани приходит к 11 часам утра, разоблачается, будит парщика (последнего всегда найдете спящим) и отдает себя в распоряжение последнего. Время от времени он отдыхает, закусывает яблочком, выпивает кваску, а затем снова велит себя мылить и парить. Уходит он обыкновенно часа в 4 пополудни, щедро наградив чаевыми парщика и ключника. Последний тоже обыкновенно всегда спит, но обладает изумительной способностью моментально просыпаться, лишь только какой-нибудь посетитель собирается уходить.

 Но есть и другой тип посетителя бань. Это так называемый «вечно занятый» обыватель. Этот и в баню забегает «на ходу» и «по дороге». С этим нередко случается такой казус. Помылся, кажется, человек, попарился и бегом бежит к выходу. А ему сзади сосед кричит: «Эй, господин, вы бы хоть мыло с лица смыли». Оказывается, намылить лицо намылил, а смыть и забыл.

 Все это посетители так называемых «общих» бань. 

Но есть еще и «семейные бани» или номера.

 Сюда обыкновенно ходят люди семейные, мужья, жены и т.д. Но вы не должны удивляться, если увидите иногда между «супругами» разницу в летах приблизительно лет в 25-30.

  Я как-то раз, удивившись этому, спросил ключницу: — «Это жена?..» — И получил ответ: «Да... только чужая». После этого я никогда больше не спрашиваю.

  Не так давно префект издал распоряжение, запрещающее совместное посещение «номеров» лицами разных полов. Владельцы бань рассказывают, что после этого распоряжения доходы с бань упали на 25 процентов".

 

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

