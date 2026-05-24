Чужая жена и прочие казусы: зарисовка из старой газеты о рижских банях 1920-х

Можно с уверенностью сказать, что посетителя, которого вы увидите в банях на Московском форштадте, вы ни за что не встретите, скажем, на Петроградской стороне и наоборот.

Я не говорю о тех посетителях, которые редко ходят в баню. Тем безразлично, куда ни пойти. Но постоянные посетители держатся всегда «своей» бани. И сила привычки к «своей» бане у некоторых настолько велика, что такой обыватель, если ему вздумается переехать на новую квартиру, скажем, на Задвинье, в баню пойдет все же в «свою» у Матвеевской водокачки.

В том когда кто ходит в баню тоже проявляются свои особенности. Так, например, есть люди, которые идут в баню, в любой день и в любой час. Им это безразлично. Но попробуйте заставить купчину с Московского форштадта прийти в свою баню в 6 часов вечера, если он «привык» приходить в 11 часов утра. Уверяю, что это ни за что не удастся вам.

Такой любитель бани приходит к 11 часам утра, разоблачается, будит парщика (последнего всегда найдете спящим) и отдает себя в распоряжение последнего. Время от времени он отдыхает, закусывает яблочком, выпивает кваску, а затем снова велит себя мылить и парить. Уходит он обыкновенно часа в 4 пополудни, щедро наградив чаевыми парщика и ключника. Последний тоже обыкновенно всегда спит, но обладает изумительной способностью моментально просыпаться, лишь только какой-нибудь посетитель собирается уходить.

Но есть и другой тип посетителя бань. Это так называемый «вечно занятый» обыватель. Этот и в баню забегает «на ходу» и «по дороге». С этим нередко случается такой казус. Помылся, кажется, человек, попарился и бегом бежит к выходу. А ему сзади сосед кричит: «Эй, господин, вы бы хоть мыло с лица смыли». Оказывается, намылить лицо намылил, а смыть и забыл.

Все это посетители так называемых «общих» бань.

Но есть еще и «семейные бани» или номера.

Сюда обыкновенно ходят люди семейные, мужья, жены и т.д. Но вы не должны удивляться, если увидите иногда между «супругами» разницу в летах приблизительно лет в 25-30.

Я как-то раз, удивившись этому, спросил ключницу: — «Это жена?..» — И получил ответ: «Да... только чужая». После этого я никогда больше не спрашиваю.

Не так давно префект издал распоряжение, запрещающее совместное посещение «номеров» лицами разных полов. Владельцы бань рассказывают, что после этого распоряжения доходы с бань упали на 25 процентов".