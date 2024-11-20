Хаматова: в Риге нас выгнали из Национального театра из-за того, что мы играем по-русски (ВИДЕО)

Естественно, ведущие - Михаил Шац и Гарик Оганисян - поинтересовались скандалом с изгнанием из Латвийского национального театра спектакля с её участием из-за того, что он на русском языке ("Записки сумасшедших" Дмитрия Крымова").

Актриса была откровенна: ""Проблема в том, что здесь, в Риге, нас выгнали из национального театра как раз из-за того, что мы играем по-русски. И нам пришлось перебраться в ангар. Я настаивала на том, чтобы сыграть премьеру в Риге, и национальный театр сначала был очень рад, что мы играем у них. А потом кто-то поднёс спичку к огню и это всё стало совершенно неуправляемым. Можно было отменить, но были проданы билеты. С другой стороны, это честно. Ну вот так к нам относятся. Где разрешили, там и сыграем".

Хотя негативного отношения со стороны жителей она к себе не чувствует:"... если не замечать нескольких человек, которые всё время мутят что-то в соцсетях... чего я тоже не замечаю, потому что я не такой активный пользователь...". Зато на улицах её нередко приветствуют люди, не говорящие по-русски. Актрису это радует: "Для меня это самый важный показатель".

Чулпан Хаматова поделилась радостью от освоения латышского языка: ещё два с половиной года назад она ни слова не знала на латышском. Теперь понимает, разговаривает с людьми. И это помогает ей "слышать мир вокруг себя".

Хотя мир в целом не всегда предстает в радужных красках. В частности, актриса рассказала, что с началом полномасштабной агрессии РФ в Украине она предлагала свою помощь латышским благотворительным организациям, но отклика не последовало. "С латвийскими фондами как-то... или потому что я русская и никто не хочет, но как-то меня обходят стороной. Я готова и предлагала свои услуги, но..." . Поэтому сотрудничает с украинскими фондами - собирает деньги, ездит с концертами...

Актриса рассказала так же о своем переезде в Латвию: "...денег не было, потому что русские карточки заблокировались. Поэтому снимать квартиру где-то в Берлине или Париже было невозможно". В Латвии у неё был ВНЖ благодаря купленной здесь недвижимости. Жизнь здесь актрису в принципе устраивает - есть работа, друзья, дом. Хотя бюрократия непредсказуема. Продлят ли ВНЖ - вопрос. В этом году продлили с опозданием в два месяца - попросили указать, что она делала с 1993 по 1996 год.

"Я открыла Википедию, списала и отправила", - рассказала Чулпан.

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