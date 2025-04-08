«Обычно она сама оплачивает счета в Maxima, и они взимают комиссию около 50 центов. Но эти счета в Maxima оплатить нельзя, поэтому ей пришлось искать другие варианты оплаты», — пишет в Facebook Инесе, та самая знакомая, которая помогала бабушке.

Инесе предложила оплатить счет своей картой, но этот способ бабушке не подошел, потому что как малообеспеченная она раз в три месяца может вернуть потраченные на оплату счетов деньги.

«Оплату должна сделать сама бабушка, иначе ей придется указывать, что она получила помощь от кого-то другого. Ну ладно. Я подумала, отведу её в банк. Но она говорит, что там комиссия будет высокая — не менее 6 евро. Поэтому я отвела ее в отделение «Latvijas Pasts». Первые два отделения, куда отправились, были ликвидированы. Поэтому я поискала в «Гугле» и мы поехали на Тейку», — делится Инесе.

На этом история не закончилась. Счет удалось оплатить, но за саму услугу взяли в два раза больше суммы самого счета.

«Я смотрю на бумаги и действительно понимаю, что все ерунда какая-то! Так вот! Чтобы заплатить 4,71 евро какого-то мистического налога, дополнительные расходы составляют 4,85 евро за оформление платежного извещения, а также еще 4 евро за перевод через «Latvijas Pasts». Т.е. в общей сложности 8,85 евро. Ну это космос! Чтобы заплатить 4,71 евро налога, дополнительные расходы составляют 8,85 евро. Мне это кажется ненормальным!»