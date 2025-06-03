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Чтобы отпуск не пропал: что нужно знать, приобретая путёвку в агентстве

«Семь секретов» 3 июня, 2025 12:36

Новости Латвии 0 комментариев

Многие считают, что только в путешествиях можно по-настоящему отдохнуть и получить заряд энергии для последующей работы. Сейчас вполне можно самостоятельно через специализированные интернет-сайты зарезервировать номер в отеле буквально в любой точке земного шара. Также через Интернет резервируют и авиабилеты, выбирая из предложенных вариантов. Но многие по-прежнему пользуются услугами туристических операторов и агентов. Всегда хорошо, когда кто-то за тебя составит маршрут, подберет отель, организует трансфер и экскурсии. Но здесь всегда существует риск нарваться на недобросовестных коммерсантов. Поэтому Государственный центр защиты прав потребителей (PTAC) с началом летнего туристического сезона подготовил традиционные рекомендации для будущих путешественников.

Жалобы продолжаются

В этом году Центр по защите прав потребителей уже получил 17 жалоб на проблемы, вызванные туроператорами. Как рассказала на Латвийском радио 4 представитель центра Санита Гертмане, по-прежнему наблюдаются случаи мошенничества, когда людям продают несуществующие туристические услуги. Потребители также часто жалуются, что они заплатили за определенную услугу, например за перелет и хорошую гостиницу, но в итоге размещение не соответствовало ожидаемому качеству.

«Самое важное для потребителя при покупке туристической услуги, учитывая, что она обычно дорогая, - смотреть, читать и понимать, у кого мы покупаем. Если же мы сами выбираем направление, куда поедем, покупаем билеты на самолет, бронируем отель — то тут типичны жалобы авиапассажиров, которых в прошлом году мы получили более 500. И в этом году тоже, видимо, их число будет достаточно большим. Задержки рейсов, отмены, компенсационные выплаты или невыплаты, а также потерянный багаж», — сообщила г-жа Гертмане.

Самым громким скандалом последнего времени стала организация туристическим оператором ООО Fisom в августе прошлого года лагеря серфингистов в Португалии, куда было отправлено 147 человек, в основном несовершеннолетних. Но в итоге они остались без надлежащего ухода и поддержки. Организатор путешествия оказался не в состоянии покрыть расходы на проживание и питания, а также на их возращение на родину.

В итоге РТАС совместно с консульским департаментом Министерства иностранных дел пришлось организовать репатриацию 147 путешественников из Испании и Франции, осуществив два репатриационных автобусных рейса, частично покрыв расходы из государственного бюджета. По итогам расследования выяснилось, что туроператор нарушил несколько латвийских законов. После оценки ситуации PTAC оштрафовал компанию на 8 048,80 евро.

Включает режим пирамиды

Специфика работы туристического агента состоит в том, что деньги у клиента можно взять прямо сейчас, а заплатить туроператору либо отельерам в месте проведения отдыха - спустя некоторое время. Это абсолютно нормально, ведь в жизни могут произойти всякие изменения, а вернуть свои деньги обратно куда проще, когда они еще не пошли по рукам.

Но, с другой стороны, появляется возможность распоряжаться чужими деньгами, которой и пользуются нечестные коммерсанты. Но клиент, который заключает договор с такой фирмой, вовсе не знает о проблемах у его владельца. Но тот, чтобы привлечь деньги, начинает действовать по принципу классической пирамиды - расплачиваясь с отельерами, транспортными компаниями по старым путевкам за счет вновь принесенных денег. Но рано или поздно эта пирамида обрушивается.

Советы путешественникам

Именно поэтому в Латвии введены обязательное лицензирование и страхование для операторов и агентов, оказывающих туристические услуги. С их списком можно ознакомиться на интернет-сайте PTAC. И, прежде чем реагировать на предложение более низкой цены, чем в среднем по рынку (что уже само по себе подозрительно), с чем можно столкнуться в социальных сетях и на порталах частных объявлений, убедитесь, что туристическую услугу оказывает именно оператор (организатор тура) либо агент от его имени, которые имеют все необходимые лицензии.

Прежде чем выпускать клиента в путешествие на срок более двух дней и хотя бы с одной ночевкой, турфирма обязана предоставить финансовые гарантии (страховой полис и кредитные обязательства) в отношении путешественника, что компания выполнит условия туристического договора. Все это должно быть в нем прописано. Поэтому договор надо всегда внимательно читать. Его вместе с чеком об оплате надо хранить вплоть до возвращения из путешествия. Это гарантия того, что, если отдых будет испорчен, с турфирмы можно потребовать возмещения ущерба.

Есть несколько простых советов, которыми всегда можно воспользоваться, когда вы собираетесь приобрести путевку (даже если пользуетесь услугами одного и того же агентства годами). Почитайте отзывы о нем в Интернете. Это же касается и отелей, которые предлагает поставщик услуги. Можно сравнить цены на проживание на интернет-порталах бронирования. И уж потом надо принимать решение.

Еще до заключения договора клиент имеет право получить детальную информацию о качестве запланированного путешествия, в том числе информацию о конечной цели, маршруте, транспорте, размещении, меню, экскурсии, цене и порядке оплаты, а также необходимых документах.

Также ему обязаны предоставить информацию о введенных в государстве, куда он отправляется, медицинских ограничениях, добровольном или обязательном страховании здоровья. Также туристическая фирма организует оформление визы (если она требуется). Причем здесь тоже есть свои риски - к примеру, для неграждан Латвии. Ведь их «паспорт чужого» даже в Финляндии оказывается загадкой для пограничников.

И, пожалуй, самое главное — приобретите страховой полис. Это гарантия, что, если вдруг что-то случится за границей, вы получите компенсацию. Убедитесь, что полис покрывает такие риски, как отмена или прерывание поездки, особенно если такое произошло из-за непредвиденных обстоятельств (форс-мажор), а также транспортировку тела на родину, если путешественник скончался за границей. Оцените сумму страхового возмещения, а также такие услуги, как компенсация потерь за утрату багажа либо паспорта.

Если действуете самостоятельно

Организовать путешествие в любую точку земного шара: забронировать отель, купить авиабилет - можно и самостоятельно, воспользовавшись услугами соответствующих интернет-систем бронирования. Но здесь можно нарваться на мошенников, поэтому пользуйтесь услугами только проверенных структур. Потратьте время и на ознакомление со страной, куда вы направляетесь, с ее законами и обычаями. Ознакомьтесь с ценами в магазинах и ресторанах, погодой, ценами на посещение туристических объектов.

Всегда можно найти сюжеты об этом у интернет-блогеров. Посмотрите на том же Google Maps, где находится гостиница, как она выглядит на панораме улиц, как добраться до аэропорта, железнодорожного или автовокзала. Конечно, можно организовать и трансфер, воспользовавшись услугами все тех же интернет-систем бронирования. Но при самостоятельных путешествиях придется надеяться только на себя.

Не стоит пренебрегать и рекомендациями МИДа. На интернет-странице ведомства есть раздел «советы путешественникам» по конкретных странам. Там прописываются условия визового режима, оценивается безопасность с точки зрения как криминогенной обстановки, так и медицинской и внутриполитической. К примеру, МИД настойчиво рекомендует не посещать такие страны, как Россия и Беларусь.

Александр ФЕДОТОВ

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