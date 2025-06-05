"Латышский язык должен быть единственным государственным не только юридически, но и фактически, в публичном пространстве", — заявила председатель Национального объединения Илзе Индриксоне.

Свой комментарий в социальных сетях по поводу этого документа сделала и Лиана Ланга, давно радеющая за чистоту и исключительное использование латышского языка: "Дерусификация Латвии — это вопрос безопасности Латвии. События на Украине это доказывают!"

Как говорится в пресс-релизе Национального объединения, декларация станет «важным юридическим документом, который создаст правовую основу и аргументацию для целенаправленной и всеобъемлющей работы по ограничению использования русского языка в публичном пространстве».

Публичное пространство по определению это места, доступные для всех и являющиеся общественной собственностью или принадлежащие обществу, например, улицы, парки, площади и другие общественные места, где люди могут собираться и взаимодействовать. По сути такие ограничения могут означать, что жители Латвии смогут говорить на родном для них русском языке только за закрытыми дверями, у себя на кухне.

Если декларация будет принята, то, согласно её тексту, государство должно будет устранить последствия русификационной политики, которая по сей день ослабляет статус латышского языка. Ранее Национальное объединение уже неоднократно предпринимало попытки ограничить использование русского языка в отдельных аспектах повседневной жизни: запрет для банкоматов, запрет на обучение в школах на русском языке, запреты на его использование в государственных и муниципальных учреждениях.

"Национальное объединение перешло все границы. Это абсолютно открытый, самый злой и безжалостный неонацизм, которые они пытаются пропагандировать в Латвии," - заявил Алексей Росликов, лидер фракции "Стабильности!", единственной политической партии в Сейме, которая выступила четко против предложения Нацблока.

Политик подчеркивает, что это не допустимо, чтобы в современной Европе в парламенте Латвийской Республики появлялся подобный проект. Впервые за 35 лет после восстановления независимости Латвии этот вопрос будет очень серьезно рассматриваться на самом высоком политическом уровне, в Сейме.

«Это очередная попытка Национального объединения, особенно в предвыборное время, расколоть общество, расколоть рижан. Не удивлюсь, если они запретят использовать рижанам свой родной язык и в частном общении на улице, в магазине и т. п., объявив любое пространство, кроме квартиры, публичным», - прокомментировал ситуацию глава рижского отделения партии «Согласие» Сандрис Бергманис.

Уже завтра, в четверг, 5 июня, состоится голосование по предложению Национального объединения. В случае его поддержки, инициаторы полны решимости в течении трех месяцев дать задание Кабинету министров, чтобы создать специальную комиссию. Задачей "комиссаров" станет реализация плана повсеместного ограничения русского языка и контроль над исполнением этого плана.