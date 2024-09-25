Чтобы отправить ребенка в первый класс, нужно уволиться с работы? Система ставит родителей в неудобное положение

"Надо немного поговорить про первый класс. Отправить ребенка в школу означает или уйти с работы, или быть самозанятым, потому что иначе я не понимаю как родитель, который работает с 8 до 17, может отвести ребенка в школу (уроки начинаются в 8.40) и забрать (продлёнка до 17.00)", - начала разговор одна мама.

1/n Drusku jāparunā par 1.klasi.. palaist bērnu skolā nozīmē vai nu aiziet no darba, vai būt pašnodarbinātajam, jo citādi es nesaprotu, kā vecāks, kas strādā 8-17, var aizvest uz skolu bērnu (stundas sākas 8.40) un izņemt (pagarinātā līdz 17.00). — Auda ❤️ (@AudaFJ) September 23, 2024

И добавила, что плюсом ко всему этому первые 2 недели была адаптация без группы продленного дня и детей нужно было забрать до 13.20. Сейчас группа продленного дня появилась, но там не делают уроки на следующий день, потому что задания записаны в электронном журнале, но у первоклашек пока нет туда доступа, они еще не умеют им пользоваться.

При этом учителя подчеркивают, что гаджеты плохо влияют на детей и должны быть ограничены, НО есть э-класс, за которым должен следить сам ребенок. Я понимаю, что своих детей нужно воспитывать самим, но было бы неплохо, если бы учителя научили детей как с пользой проводить время в школе, а не делать уроки после 20.00, после работы и кружков.

В комментариях мамы рассказывают, как берут удалённую работу и работают пока ждут детей с тренировок и кружков.

Brālim sieva uz pirmo klasi pameta darbu. Tā vienojās ģimenē, visiem tā bij ērtāk. Zinu ģimenes, kur otro bērnu bka ieplāno uz pirmā 1. klasi. Teiktu, ka šis ideāli-mūsējiem gan 6 gadu starbība un kad mazākais aiziet otrā klasē, lielais jau gana liels, lai mazo vestu mājās. — Inese79 (@Inese_Jolo) September 23, 2024

"В семье брата жена бросила работу, когда ребенок пошел в первый класс. Потому что так всем было удобно. Знаю семьи, где рождение второго ребенка запланировали на первый класс первого", - рассказывают люди.

Те же, кого эта тема не коснулась, отмечали, что прекрасно ходили в школу в первом классе самостоятельно и так же самостоятельно возвращались домой. Но закон теперь предусматривает, что первоклассников и даже второклассников должны из школы забирать взрослые (лица старше 14 лет).