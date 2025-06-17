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«Чтобы эмоционально было максимально болезненно!» Росликов раскрыл детали своего задержания (1)

Редакция PRESS 17 июня, 2025 10:13

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Лидер партии "Стабильности!" Алексей Росликов после задержания Службой госбезопасности (СГБ, VDD) был отпущен и сразу же записал видео для своих сторонников, раскрыв детали задержания.

«Сегодня с утра у меня в гостях были VDD. Больше десяти человек, все в масках, пока дети дома приехали так специально, чтобы эмоционально было максимально болезненно. Провели у меня дома обыск, провели обыск даже у моих родителей. Провели обыск почти везде, где только можно было вообще хоть что-то обыскать», - рассказывает Росликов.

Он отмечает, что ему вменяют две статьи. Первая, если называть её простым языком – «сотрудничество с Россией». Вторая – разжигание межнациональной розни.

«то есть моя защита на парламентской трибуне от законопроектов Нацобъединения – это у нас называется агрессия», - удивляется политик.

«Касательно сотрудничества с Россией, понятно, что никто ничего такого не найдёт, ничего такого и в помине не было. Но статья была прикольная, чтобы показать её всей общественности. И для того, чтобы был повод начать делать обыски у меня дома», - уверен он.

 По словам Росликова, все средства связи у него конфисковали. Поэтому выходить на связь со своими подписчиками в соцсетях он будет реже.

«Держимся. За нами – правда», - этими словами политик закончил свой рассказ.

@roslikovs #ROSLIKOVS ♬ оригинальный звук - Aleksejs Roslikovs

Напомним, ранее СГБ сообщило, что к Росликову применен статус подозреваемого и  меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

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Комментарии (1) 60 реакций
Комментарии (1) 60 реакций
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