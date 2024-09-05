Чтобы добиться общества без наркотиков, нужен комплексный подход: Ринкевич

По словам советника президента Мартиньша Дрегериса, во время встречи обсуждалась работа ответственных учреждений по декриминализации употребления наркотиков среди молодежи.

Президент отметил, что употребление наркотиков наносит огромный ущерб здоровью и развитию молодых людей и что в этой сфере необходимо решение, которое действительно достигнет своей цели - общество без наркотиков.

"Декриминализация употребления наркотиков молодыми людьми может быть одним из направлений действий, но необходим комплексный подход, включающий в себя пресечение незаконного оборота наркотиков, а также услуги и поддержку молодых людей и их семей", - сказал Ринкевич на встрече.

Участники встречи обсудили также текущие социальные вопросы в контексте государственного бюджета на 2025 год и работу сиротских судов.