Что ж это получается — теперь гнобить можно не только русских? Вот уж воистину «Новые времена»…

Мы видим этот «новый порядок» по всему миру, и его элементы появляются и в Латвии. В более широком смысле они означают, что то, что раньше было неприемлемо, теперь вдруг стало приемлемым. Все табу сняты. Теперь, наконец, можно.

Во избежание недоразумений следует уточнить, что переизбрание Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов не открывает эти «новые времена», а лишь завершает переход от «старых времен» к «новым временам». Этот переходный период начался с практически безнаказанной аннексии Крыма агрессором в 2014 году, с запретов дней ковидов и высказываний: «как хорошо, что можно сидеть в кафе и не быть окруженным идиотами», с вторжения на Украину и, естественно, заканчивается тем, что теперь вся эта примитивная «свобода» (свобода говорить и делать все то, что раньше было недопустимо в «солидном обществе») победила и в ведущей стране западного мира.

Главная проблема «нового времени» - вера некоторых в то, что этот новый порядок ударит только по другим. Наконец-то «эти» займут причитающееся им место, а «наши» будут командовать парадом. Но... если есть новый порядок, то он должен распространяться на всех. «Новые времена» означают: у кого власть - у того власть. Если «старый порядок» был основан на силе закона, то «новый порядок» - это «борьба без правил».

Предлог для ареста Лато Лапсы можно было найти и раньше, но еще несколько недель назад в демократической стране не считалось хорошим тоном сажать журналиста в следственный изолятор. Независимо от его репутации. Как бы ни действовал Лапса на нервы правящим властям, неписаные законы не позволяли посадить за решетку критика власти. Теперь неписаные законы постепенно теряют свою силу. Возможно, со временем та же участь постигнет и писаные законы, как это происходит в большинстве стран мира, где законы растягиваются в угоду власть имущим.

Такова реальность «новых времен». Можно применять силу, и за это ничего не будет. Классические диктаторы вроде Путина и Лукашенко давно это поняли. Другие учатся на их опыте. Трамп уже освободил от службы в правоохранительных органах США всех, кто был причастен к его судебному преследованию в последние годы. Не удивлюсь, если в ближайшие месяцы начнутся аресты этих лиц.

Эта новая тенденция "теперь можно" не может не затронуть и Латвию. Известный журналист был арестован. И что? Пострадал ли репутация кого-либо из правоохранительных органов? Упал ли рейтинг партии или политика хотя бы на десятую долю процента? Даже если в следующем году Латвия опустится на несколько мест в рейтинге свободы прессы, а «Репортеры без границ» выпустят пресс-релиз в поддержку Лапсы - что с того? Кто из чиновников пострадает хоть на волосок? Никто, но если все пойдет по плану (Лапса «заткнется» или даже будет приговорен к реальному тюремному заключению), то выгода для политического класса будет очевидна.

Не только сайт Лапсы будет закрыт, но и остальные трижды подумают, прежде чем писать что-то по-настоящему порочащее о тех, кто обладает властью и авторитетом. Хотите вывести кого-то на чистую воду? Пожалуйста. Разве мало различных адептов плоской Земли, химиков-заговорщиков или читателей "Спутника", которых можно разоблачить в «журналистском расследовании»? Найдите что-нибудь в пикантное в биографии очередной звезды, только не гонитесь за рыбой, которая может вас укусить. Каждый раз, когда соберетесь написать что-то язвительное о политической верхушке, вспомните о том, что случилось с Лапсой.

...«Новое время» снимает последние ограничения с рук власти. Теперь нет ничего невозможного. А по мере становления «нового порядка» будет позволено все больше. Такова диалектика развития. Впереди только аресты прямых политических противников. Уже были арестованы Артус Кайминьш и Атас Закатистовс, но, это были цветочки. Ягодки пойдут, когда «новый порядок» будет введен повсюду.

И не надо ссылаться на 100-ю статью Конституции, риторически спрашивая: а разве она уже отменена? Я отвечу: в «новые времена» конституции, меморандумы, статьи и прочие «бумажки» всех мастей имеют лишь бумажную ценность. Сколько у вас дивизий? Сколько тысяч вооруженных людей вы можете вывести на площадь перед парламентом? Только реальная, физическая сила имеет ценность, а не очертания домов, нарисованные мелом на асфальте, как в легендарном фильме Ларса фон Триера «Догвиль». Это и есть новый мир.

Кому-то может показаться, что я сгущаю краски. Я был бы очень рад, если бы так оно и оказалось. Когда я услышал от Пиленса: изменения будут более значительными, чем в 1991 году, я подумал: он немного преувеличивает, но потом открыл страницу новостей и посмотрел: Лапса арестован, США вводят 25-процентные тарифы против своих союзников и ближайших соседей. Каждый день приносит новые сюрпризы. Действительно, безумнее, чем во времена горбачевской перестройки. Так что добро пожаловать в «новые времена».

Комментарий Press.lv:

"Главная проблема «нового времени» - вера некоторых в то, что этот новый порядок ударит только по другим. Наконец-то «эти [русские]» займут причитающееся им место, а «наши» будут командовать парадом".

Видите, как просто... Стоит вставить одно слово, и получится идеальное описание "новых времен", которые наступили в Латвии раньше, чем это может показаться Бену Латковскису. Когда можно было "растягивать законы" - и даже Конституцию - в угоду одной общине за счет другой. И тогда это многим представителям одной общины казалось не то что приемлемым, а вполне логичным - и сопровождалось бурными изъявлениями радости. Латыши-де "распрямили спину".

И вот бумеранг вернулся, тюкнул по распрямившейся спине и вызвал "логичный" вопрос: а нас то за что? Да, в самом деле - за что?