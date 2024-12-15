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Что винить в разбазаривании госсредств — воровство, коррупцию или глупость? Отвечают эксперты

Редакция PRESS 15 декабря, 2024 11:14

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Скандалы, связанные с разбазариванием госсредств, взбешивают наше общество постоянно, пишет Jauns.lv. Авиакомпания airBaltic, мегапроект Rail Baltica, бронемашина на постаменте в Адажи - это лишь несколько самых громких случаев, которые ставят перед нами вопрос, что это - расточительство, воровство или наша добросовестная неспособность вести хозяйство и управлять страной?

Бизнесмен Петерис Шмидре говорит, что мы застряли в социалистической системе, которая не предусматривает хозяйственного подхода в экономике. Писатель и публицист Юргис Лиепниекс считает, что ответственность за ситуацию несет правящая партия "Единство", которая должна исчезнуть с лица земли. Депутат Сейма Андрис Кулбергс  шокирован тем, что министр сообщения стал простым почтальоном или курьером, переносящим документы из кабинета в кабинет.

Шмидре: у нас больше колхоза и социализма, чем пару десятков лет назад

Мы в своем экономическом развитии и развитии частного бизнеса намного больше погрязли в социализме и колхозной системе, чем в начальные годы восстановления независимости Латвии, говорит Шмидре. Он давно сказал, что пора отнять у государства право распоряжаться во многих сферах бизнеса и доверить эти отрасли частникам: "Мы у любого можем спросить, кто, по его мнению, лучше ведет хозяйство - индивидуальный фермер или колхоз. Ни у кого не будет сомнений в ответе. Но, если спросим, кто работает лучше - общество с госкапиталом или частное предприятие, то все задумаются".

А чем больше доля государства в экономике, тем медленнее ее развитие, поэтому Шмидре считает, что необходима приватизация.

"Нельзя государство допускать к бизнесу. Ну нельзя! В обществах с госкапиталом однозначно есть конфликт интересов. Например, в интересах руководства Latvenergo получить прибыль побольше, а в интересах государства - сократить эти дурацкие тарифы и уменьшить инфляцию. И так в каждом месте (где государство распоряжается в какой-то области экономики). Что делать, чтобы отношение к частным предпринимателям было более положительным, мне трудно сказать. Думаю, это проблема нашей системы, а остальное - последствия", - говорит он.

Шмидре трудно сказать, что виной в растрате денег - воровство, коррупция или они профуканы, например, на зарплаты членов советов предприятий. Но виноват подход социалистической системы, так как ответственность лиц, принимающих решения, за содеянное, за то, куда деваются деньги, очень условна. В 90-е и в начале нынешнего века, когда сам Шмидре намного активнее вел предпринимательскую деятельность, социализма было меньше, хотя при Репше и Шкеле были другие проблемы. Зато тогда частный бизнес развивался активнее, и те, кто работал, могли зарабатывать.

"Главное, что в то время было гораздо меньше препятствий для бизнеса, предприниматели чувствовали себя намного свободнее. В данный момент все обставлено какими-то кошмарными правилами. Тогда ты мог со своим бизнес-проектом нормально пойти в банк и взять кредит. Банки между собой конкурировали и боролись за клиентов. Деньги текли, экономика развивалась, а сегодня счет открыть - и то проблема. Об этом все знают. И налоги тогда были меньше. Сегодня начать новый бизнес, пробиться через все налоги намного труднее".

Хотя не все так черно, как его малюют, поскольку надо признать, что экономика Латвии по сравнению с другими европейскими странами не в наихудшей ситуации. Мы однозначно входим в первую семерку европейских стран, где бурно развивается экономика, подчеркивает Шмидре.

Лиепниекс: "Ощущение, что этой страной никто не руководит"

По мнению Лиепниекса, в растрате огромных сумм на ненужные проекты, притом что средств не хватает на основные потребности, виновно "Единство", которое должно исчезнуть с лица земли.

"Ощущение, что страной никто не руководит. Какие-то процессы идут как бы сами собой. Из-за этого они идут в неуправляемом, непонятном и нечетком направлении". Один из самых наглядных примеров - проект Rail Baltica. Так как отвественных за него много, то никто конкретно не несет ответственность, и мы строим в Даугаве опоры моста, который никогда никому не будет нужен, и станцию, насчет которой неизвестно, будут ли там останавливаться поезда. А тем временем денег не хватает на лечение онкобольных или продуктовые пакеты для малоимущих. Лиепниекс убежден, что в стране деньги тратятся без какого-либо стратегического управления и надзора. Правительству не хватает амбиций и желания что-то сделать, как было при Шкеле и Репше. Тогда тоже было в чем упрекнуть правительство, но не в воле и энергии к действию.

Кулбергс: зеркало глупости и некомпетентности

За 5 месяцев, пока Кулбергс руководил комиссией по парламентскому расследованию проекта Rail Baltica, его шокировала степень безответственности и глупости в отношении руководства и надзора за этим проектом со стороны Минсообщения, Минфина и премьера.

Это сводит на нет деятельность как премьера, так и глав этих двух министерств: "Это зеркало не открытой коррупции, как многим может показаться, а глупости, некомпетентности и безумной бесхозяйственности. Я не верил, что проект такого уровня можно доверить одному чиновнику подотдела Минсообщения, у которого в описании работы написано, что работа над Rail Baltica занимает всего 40% его рабочего времени". В итоге европейское софинансирование проекта Rail Baltica - уже не 85%, как изначально твердили народу, а всего 15%. Иначе как чистейшей безответственностью и непрофессионализмом Кулбергс это не может назвать.

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