Что символизирует лягушка в кружочке на шоколадных изделиях Laima: отвечаем на письма наших читателей

Вот что «ВЕСТЯМ» рассказала менеджер по связям с общественностью Orkla Latvija Лаура БАГАТА:

- Laima использует в своей продукции какао-сырье, сертифицированное Rainforest Alliance, поэтому символ лягушки появляется, например, на упаковке шоколада или других продуктов, содержащих какао.

Rainforest Alliance - это международная некоммерческая организация, которая с 1987 года занимается защитой природы, улучшением условий жизни и прав фермеров, а также развитием рационального хозяйства, которое оказывало бы меньше негативного влияния на окружающую среду.

Как вы понимаете, какао - ключевой ингредиент шоколада, поэтому так важны его происхождение и качество. Замечу, что какао-деревья можно выращивать только в определенных условиях в узкой зоне вокруг экватора. Учитывая этот момент, Laima использует только высококачественное какао, поставляемое из африканских Ганы и Кот-д'Ивуара. Но в этих регионах, где выращиваются, собираются и перерабатываются какао-деревья, повседневная жизнь людей затруднена из-за различных экономических и социальных условий.

Rainforest Alliance разработал особую программу сертификации какао, которая способствует более устойчивому выращиванию какао в этих регионах. А логотип этой сертификации - лягушка - на упаковке продукта означает только одно: данная компания инвестирует в ответственное выращивание какао, и потребитель, покупая продукцию с таким логотипом, поддерживает этот важный момент.

Чтобы получить сертификат Rainforest Alliance, компании должны соответствовать строгим экологическим, социальным и экономическим критериям. Например, компания должна уменьшить свое негативное воздействие на окружающую среду путем сокращения выбросов CO2.

Также предприятие должно иметь устойчивые условия труда, обеспечивать безопасность на производстве, сотрудничать с местными производителями и торговцами, внося свой вклад в систему внутреннего социально-экономического благосостояния страны. Кроме того, для поддержания сертификационного статуса компания должна взять на себя обязательство постоянно совершенствоваться путем проведения регулярных аудитов и оценок.

Мы гордимся, что в 2023 году новое производство Laima в Адажи получило сертификат Rainforest Alliance, подтверждающий использование какао из экологически чистых источников при производстве сладостей Laima.

В настоящее время все шоколадные плитки Laima, конфеты Prozit в коробках, шоколадное драже Laima, конфеты Rudzupuķe, Vētrasputns и другие популярные продукты производятся только из сертифицированного какао...