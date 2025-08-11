Что происходит с пенсионными накоплениями?

Какие пенсионные планы 2-го уровня в настоящее время показывают лучшие результаты, как управляющие распоряжаются накоплениями и планируются ли в ближайшее время изменения?

По словам эксперта по инвестиционным стратегиям банка "Luminor" Игоря Лахтадира, первые шесть месяцев на финансовых рынках не были скучными и отличались от привычных сценариев. Год начался с оптимизма, в марте и апреле на рынках возникла тревожная ситуация, а в июне вновь вернулись более позитивные настроения.

Такая динамика доказывает один из главных принципов инвестиций - средства нужно вкладывать на долгий срок.

Неожиданностью стала и смена лидеров фондового рынка: многолетний "надежный бастион" - фондовый рынок США - разочаровал многих инвесторов, в том числе из-за падения курса доллара.

Зато выиграли сегменты, которые ранее не отличались бурным ростом: акции в Европе выросли на 8,8%, положительные результаты показали и европейские облигации.

Пенсионные планы создаются на долгий срок, поэтому остаются на рынке даже в периоды сильных колебаний, и такой подход в долгосрочной перспективе приносит наилучшие результаты.

Риски планов напрямую зависят от доли акций: в более рискованных долгосрочная доходность обычно составляет 5-6%, в консервативных - 3-4%. Например, план "Luminor 53-58", где акции составляют не более 50% активов, в первом полугодии этого года показал снижение на 0,8%.

Однако предыдущие два года были впечатляющими: в 2023 году рост составил 10,6%, а в 2024-м - 12,7%. Поэтому, по словам эксперта, небольшой минус в этом году логичен, так как этому предшествовал быстрый рост.

