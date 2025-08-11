Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Что происходит с пенсионными накоплениями?

© LETA 11 августа, 2025 10:28

Новости Латвии 0 комментариев

Первое полугодие этого года для пенсионных планов 2-го уровня напоминало американские горки: в какой-то момент падение финансового рынка потянуло их вниз, вызвав тревогу среди участников. Хотя сейчас ситуация улучшилась, в показателях активных планов все еще видны минусы.

Какие пенсионные планы 2-го уровня в настоящее время показывают лучшие результаты, как управляющие распоряжаются накоплениями и планируются ли в ближайшее время изменения?

По словам эксперта по инвестиционным стратегиям банка "Luminor" Игоря Лахтадира, первые шесть месяцев на финансовых рынках не были скучными и отличались от привычных сценариев. Год начался с оптимизма, в марте и апреле на рынках возникла тревожная ситуация, а в июне вновь вернулись более позитивные настроения.

Такая динамика доказывает один из главных принципов инвестиций - средства нужно вкладывать на долгий срок.

Неожиданностью стала и смена лидеров фондового рынка: многолетний "надежный бастион" - фондовый рынок США - разочаровал многих инвесторов, в том числе из-за падения курса доллара.

Зато выиграли сегменты, которые ранее не отличались бурным ростом: акции в Европе выросли на 8,8%, положительные результаты показали и европейские облигации.

Пенсионные планы создаются на долгий срок, поэтому остаются на рынке даже в периоды сильных колебаний, и такой подход в долгосрочной перспективе приносит наилучшие результаты.

Риски планов напрямую зависят от доли акций: в более рискованных долгосрочная доходность обычно составляет 5-6%, в консервативных - 3-4%. Например, план "Luminor 53-58", где акции составляют не более 50% активов, в первом полугодии этого года показал снижение на 0,8%.

Однако предыдущие два года были впечатляющими: в 2023 году рост составил 10,6%, а в 2024-м - 12,7%. Поэтому, по словам эксперта, небольшой минус в этом году логичен, так как этому предшествовал быстрый рост.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать