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Что мы знаем о планах Китая по созданию нового сверхзвукового самолета

Euronews 6 апреля, 2025 14:14

Мир 0 комментариев

По сообщениям китайских СМИ, дальность полета C949 будет на 50% выше, чем у Concorde, а уровень шума - как у фена.

Китай вступил в гонку на пути в новый золотой век сверхзвуковых авиаперелетов, планируя построить авиалайнер, который будет соперничать по характеристикам с ушедшим в прошлое знаменитым Concorde.

Как сообщает South China Morning Post, китайская корпорация Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) раскрыла чертежи C949 - 1,6-махового самолета, который сможет летать дальше и быстрее, чем Concorde, - в недавней научной статье.

В ней говорится, что проект направлен на достижение 50-процентного увеличения дальности полета по сравнению с Concorde, а также на то, чтобы самолет "звучал" в полете не громче, чем фен.

Для этого будет использован изогнутый корпус самолета, который ослабит ударные волны, чтобы отсрочить сильный гул, который может исходить от самолета, сообщает SCMP.

Снижение уровня шума - это способ для самолета попытаться обойти регуляторные барьеры, запрещающие сверхзвуковые полеты, отмечает SCMP.

Другие сверхзвуковые самолеты в разработке

Concorde, англо-французский сверхзвуковой авиалайнер, впервые поднявшийся в небо во время испытательного полета в 1969 году, за свою 26-летнюю карьеру совершил чуть менее 50 000 рейсов для авиакомпании British Airways.

Максимальная крейсерская скорость самолета составляла 2,04 Маха (около 2 180 км/ч), а время полета из Лондона в Нью-Йорк - менее 3,5 часов вместо обычных 8 часов для дозвукового полета.

С тех пор как в 2003 году Concorde был снят с эксплуатации, невоенные сверхзвуковые самолеты не используются. Однако в настоящее время в работе находятся другие сверхзвуковые проекты, например X-59, совместное предприятие Космического агентства США НАСА и американской компании Lockheed Martin.

Представленный в прошлом году самолет летает на высоте 55 000 футов (более 16 700 м) и, по словам разработчиков, издает звук, эквивалентный закрытию двери автомобиля.

X-59 рассчитан на скорость в 1,4 Маха (около 1 730 км/ч), что медленнее, чем у Concorde и предложенного китайского C949.

В марте НАСА объявило, что X-59 успешно прошел тест на удержание оборотов двигателя, или круиз-контроль, - последний шаг перед первым полетом, который должен состояться в конце этого года.

"Нам нужно было убедиться, что система удержания скорости работает не только в самом двигателе, но и во всей системе самолета, - сказал Пол Диз, заместитель руководителя отдела двигательной установки X-59 в Исследовательском центре полетов имени Армстронга НАСА. - Это испытание подтвердило, что все компоненты - программное обеспечение, механические связи и законы управления - работают как положено".

Тем временем частная компания Boom Supersonic хочет запустить свой сверхзвуковой самолет Overture до конца десятилетия.

В первом испытательном полете XB-1, состоявшемся вянваре, самолет развил скорость до 1 207 км/ч на высоте более 10 600 м и смог приземлиться без звукового удара, сообщает компания.

Boom уже подписала контракты с United Airlines,** American Airlines и Japan Airlines на поставку самолета Overture, как только он будет соответствовать необходимым стандартам безопасности.

Еврокомиссия, со своей стороны, профинансировала несколько проектов по изучению снижения шума и воздействия сверхзвуковых полетов на окружающую среду, таких как проект 2022 RUMBLE, проект 2020 SENECA и текущий проект MORE AND LESS.

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