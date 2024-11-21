Что можно сделать в Риге на 100 долларов за уикенд? Вышел новый выпуск «Орла и Решки» из Латвии

Соня Шац, которой в Риге "выпало стать бедной", посетила волонтерский центр Tavi Draugi, который с 2013 года помогает семьям в Латвии, а с 2022 года оказывает поддержку украинским беженцам.

Затем девушка заселилась через Airbnb в апартаменты всего за 29 евро за ночь. Пообедала в Lido. И посетила арт-центр Laska.

"Богатый" на эту программу владелец "золотой карты" Эдуард Мацаберидзе остановился в бутик-отеле Seven Mirrors в Мурьяни, погулял по Юрмале и отобедал в ресторане Rozengrāls в Старой Риге.

В целом ведущие оценили Ригу как очень приветливый город как для туристов, так и для иммигрантов.