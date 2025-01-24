«Что это? Скамейки для карликов? И сколько стоит?» Рижане удивлены очередными дивными конструкциями

Загогулины на набережной, временные качели, которые калеча детей за 165 000 евро, сомнительные арт-объекты на променаде в Кенгарагсе… Список пополнили и странные металлические конструкции, которые появились на Бривибас гатве возле Дома культуры ВЭФ и в других частях города.

Гибрид низенькой скамеечки и перил вызвал недоумение у многих жителей Риги. Опросив людей на улицах, звучат разные, иногда весьма абсурдные версии: лавочка для очень маленьких людей, подставка для завязывания шнурков, дизайнерская оградка... Лишь немногие горожане дают правильный ответ, в основном те, кто часто предпочитает передвигаться на двухколесном транспорте.

- Эти металлические конструкции по сути такие же элементы благоустройства города, как скамейки или мусорники, - объясняет Ото Озолс, представитель департамента внешнего пространства и мобильности Рижской Думы. - Это опора для ног для удобства велосипедистов.

Она предназначена для того, чтобы велосипедист мог отпереться ногой, не слезая с велосипеда, и не потерять равновесие, например, стоя на светофоре. С такой конструкцией не придется слезать с "железного коня" каждый раз, когда останавливаетесь. Можно встать на подставку и опереться рукой. Так велосипедисты готовы немедленно крутить педали и начать движение, подчеркивают практическую пользу конструкции представители самоуправления.

Нужно отметить, что первая такая подставка для ног в Риге была установлена еще ​​в далеком 2014 году. Её подарила рижанам и гостям города Латвийская ассоциация велосипедистов. Позже их стали включать в новые проекты развития вело инфраструктуры, например, для недавно построенной велодорожки Иманта – Даугавгрива. Также их можно было встретить в окрестностях Центрального рынка – на набережной 11 ноября, улице 13 января, набережной Генераля Радзиня. В 2024 году в городе уже насчитывалось 45 подобных подставок для ног.

- Стоимость одной такой опоры 800 евро. В эту сумму включено проектирование, изготовление и установка, - рассказывает Ото Озолс.

В сентябре самоуправление сообщило, что будет установлено десять новых опор, таким образом расходы на удобства для велосипедистов в прошлом году составили около 8000 евро. Конечно, сумма не сравнится с расходами на установку новых торговых модулей для удобства уличных коммерсантов. Там-то один домик стоит почти 8000 евро вместе с установкой. Это даже дешевле, чем дизайнерские мусорные урны - очень прочные, но и очень дорогие - более 1300 евро за штуку. Так что расходы на опоры для велосипедистов, в сравнении с другими проектами самоуправления, выглядят довольно скромно.

Сами велосипедисты, однако, не то чтобы оценили нововведение по достоинству. По задумке Департамента мобильности они должны останавливаться у стоп-линии велодорожки, и там им будет удобно опереться. Но многие просто проезжают дальше к перекрестку или по привычке используют для опоры старый добрый бордюр.

Есть у новых установленных опор и откровенно технические недоработки. Например, на перекрестке Бривибас гатве и Густава Земгаля гатве чтобы загорелся зеленый свет нужно нажать кнопку у светофора. А он стоит более чем в метре от новой опоры. Естественно, никто не откатывается назад чтобы воспользоваться удобствами от Рижской думы. В общем, хотели как лучше, а получилось как всегда. Впрочем, совсем бесполезными эти конструкции назвать нельзя - часть велосипедистов ими пользуется, значит хоть какую-то пользу рижанам они все же приносят.