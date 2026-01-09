Что даст жителям возможный выход Rīgas namu pārvaldnieks на биржу?

В Rīgas namu pārvaldnieks заявляют, что вариант размещения акций пока находится на стадии обсуждений и рассматривается как один из возможных сценариев. В компании подчеркивают, что на данный момент никаких решений о выходе на биржу не принято.

Для разъяснения ситуации платформа Būves nākotnei организует бесплатный онлайн-вебинар «Rīgas namu pārvaldnieks на бирже: что это будет означать для жителей?». Он состоится 15 января 2026 года в 18.30.

На вебинаре планируется обсудить возможные последствия выхода компании на биржу для управления многоквартирными домами, а также требования к прозрачности и качеству работы. На вопросы участников будет отвечать член правления SIA Rīgas namu pārvaldnieks Мартиньш Паурс.