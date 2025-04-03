Тело 63-летнего мужчины некоторое время находилось прямо у входной двери дома 30 по бульвару Анниньмуйжа. В доме много жильцов, движение людей не прекращается даже в темное время суток, поэтому только по счастливой случайности падающий мужчина не приземлилось на прохожего.

В тот роковой вечер Лидия находилась на смене - охраняла входную дверь. В какой-то момент женщина заметила необычную активность за окном.

Она рассказывает, что «заметила, что приехала скорая помощь. Она подъехала к нашему подъезду, но в дом медики не зашли. Я решила выйти и посмотреть, что случилось. Там было три врача, они склонились над упавшим мужчиной, подключили к каким-то аппаратам. Затем я спросила, жив ли он? Они сказали, что нет».

Поскольку вход в здание охраняется, посторонние лица не могут проникнуть на территорию. Однако, осмотрев тело, окружающие не узнали мужчину, поэтому они предположили, что он не был одним из соседей. Жильцы дома утверждают, что мужчина выпрыгнул с 11-го этажа. Женщина, проживающая в доме 30, стала непосредственным свидетелем момента, когда мужчина расстался с жизнью. Она же и связалась с медиками.

«Наша соседка проходила мимо и увидела, как он «летит». Она возвращалась домой с ребенком и мужем. Мгновение — и он упал, раздался хлопок, и все», — говорит Лидия.

В настоящее время полиция начала уголовное расследование инцидента. Подробности пока не выяснены, однако вполне вероятно, что в отношении мужчины не было совершено никакого уголовного преступления.