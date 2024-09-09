ЧП в больнице Страдиня: в субботу пришлось эвакуировать пациентов из 25-го корпуса (ДОПОЛНЕНО)

Тление было замечено в 21:00. Все пациенты немедленно были перемещены в корпус A1, вызвана Государственная пожарно-спасательная служба. По информации ГПСС, в больнице загорелась электропроводка и дверной проем площадью 1 кв.м. Еще до прибытия пожарных персонал начал тушить возгорание с помощью огнетушителей. С места происшествия эвакуировано 13 человек.

Из больницы сообщили, что меньше чем за два часа угроза была ликвидирована и ситуация полностью взята под контроль, обеспечивается полная безопасность для пациентов и персонала, подчеркивает Клявиня.

Согласно информации на сайте больницы, в этом корпусе находятся центр амбулаторной хирургии и офтальмологическая клиника.

"Основания для волнений нет, так как больница продолжает непрерывно действовать, уход за пациентами и больничные услуги обеспечиваются в обычном режиме", - поясняет Клявиня. Когда будет полная уверенность в отношении безопасности, работа на втором этаже 25-го корпуса возобновится полностью.

Представитель больницы добавила, что это происшествие напоминает об устаревании больничной инфраструктуры и лишний раз свидетельствует о том, насколько важно строительство нового современного корпуса: "Наш персонал и пациенты заслужили работать и лечиться в условиях, соответствующих современным требованиям".

Как сообщалось, в марте нынешнего года больница объявила открытый конкурс на разработку проектов, строительство и авторский надзор инженерных коммуникаций и соединительного туннеля в исторических зданиях 24-го и 25-го корпуса.

По информации на сайте Бюро по надзору за закупками, тендер завершился безрезультатно.

В 25-м корпусе планируется развивать реабилитационные услуги для амбулаторных и стационарных пациентов, а также для клиентов дневного стационара. Планируется также создать в этом корпусе Центр медицины боли.