Число сбоев в работе навигационных систем в небе над Латвией выросло в 5 раз

Компания отметила, что в январе прошлого года было зафиксировано 34 сбоя в работе глобальной навигационной спутниковой системы, а один такой инцидент был зафиксирован в январе 2023 года.

Всего в 2024 году было зафиксировано 830 сбоев в работе глобальной навигационной спутниковой системы по сравнению с 342 случаями в 2023 году.

При этом в LGS отметили, что при формировании этих данных информация по конкретным авиакомпаниям отдельно не выделяется.

Компания также сообщила, что перебои начались одновременно с вторжением России на Украину и, по всей видимости, связаны с ним.

Комментируя, почему наблюдается столь быстрый рост, в LGS указали, что компания не располагает такой информацией, однако рост числа рейсов в прошлом году мог оказать определенное влияние, однако это не может объяснить весь прирост и быстрый рост числа сбоев в конце года.

Ранее Агентство гражданской авиации (CAA) пояснило, что CAA изучает и анализирует сообщения о сбоях в работе сигнала глобальной системы позиционирования (GPS) в воздушном пространстве Латвии. Хотя помехи в работе сигнала GPS влияют на обычные процессы гражданской авиации, они не представляют угрозы безопасности полетов воздушных судов, как транзитных, так и в/из Латвии.

В УГА подчеркивают, что для обеспечения безопасности полетов используются несколько систем, поэтому помехи от GPS не влияют на безопасность полетов. Все случаи помех GPS централизованно собираются и анализируются Европейским агентством по безопасности полетов.

LGS — 100% государственная компания, ее обязанностью является предоставление пользователям воздушного пространства аэронавигационных услуг.

В свою очередь, целью Агентства гражданской авиации является реализация государственной политики и управления в сфере использования воздушного пространства Латвии и деятельности гражданской авиации путем осуществления контроля за безопасностью полетов и авиационной безопасностью воздушных судов гражданской авиации, а также путем контроля за соответствием загрязнения, вызываемого воздушными судами, требованиям охраны окружающей среды.