Чему учат в школе? Все учителя будут обязаны пройти курсы по сексуальному воспитанию детей

Курсы будут предусмотрены для всех учителей, включая преподавателей физкультуры. Курс будет проводиться дистанционно и рассчитан на 16 часов.

В настоящее время курс одобрен Латвийским университетом (ЛУ), но должен пройти рецензирование внешними рецензентами. Ожидается, что курс будет готов к январю 2025 года, и тогда он будет доступен для самых активных учителей, которые захотят пройти его до того, как он станет обязательным.

Министерство образования подчеркивает, что этот курс обязателен для всех учителей, поскольку никогда не знаешь, какому именно учителю ребенок решит довериться. Поэтому важно, чтобы каждый учитель знал основы по ряду вопросов и умел общаться с ребенком.

Обучение будет включать в себя темы взаимоотношений, ценностей, гендерной осведомленности, насилия и безопасности, а также навыки, касающиеся здоровья и благополучия, человеческого тела и развития, сексуальности и сексуального поведения, сексуального и репродуктивного здоровья.