Чем предлагают заменить мост на улице Алтонавас в Риге?

Решение инспекции не разрешать строительство переезда на улице Ояра Вациеша связано с безопасностью движения.

Пересечение автомобильной и железной дороги на одном уровне является объектом повышенной опасности, который создает повышенные риски безопасности для всех участников дорожного движения, поэтому закон о железной дороге и другие законодательные акты устанавливают строгие критерии, чтобы не допустить повышения рисков, указали в министерстве.

Согласно сценарию реализации проекта "Rail Baltica" в Латвии, разработанному Минсообщения, на первом этапе проекта не предусматривается строительство железнодорожной линии европейской колеи (1435 мм) под путепроводом Алтонавас, а предполагается использование для движения существующей железнодорожной инфраструктуры (1520 мм).

"Для соединения международных пассажирских станций "Rail Baltica" будет построена новая железнодорожная линия от станции Иманта до аэропорта "Рига", что позволит соединить их еще до строительства линии европейской колеи и интегрировать аэропорт "Рига" в существующую железнодорожную сеть, отметили в министерстве.

Представители Государственной железнодорожной технической инспекции сообщили агентству ЛЕТА, что, учитывая ожидаемую высокую интенсивность автомобильного движения и уже существующую высокую интенсивность и скорость железнодорожного движения на этом участке железной дороги, переезд в районе моста на улице Алтонавас будет соответствовать переезду первой категории.

Однако, согласно правилам Кабинета министров, на железнодорожной инфраструктуре общего пользования не допускается строительство новых переездов первой, второй и третьей категорий.

В то же время инспекция подчеркивает, что существуют и чисто физические ограничения для создания одноуровневого пересечения в этом районе, в частности, то, что железнодорожные пути проходят по кривой.

Как сообщалось, в ближайший месяц будет полностью закрыто автомобильное движение по мосту через железную дорогу на улице Алтонавас в Риге.

Во время строительства "Rail Baltica" мост должен был быть снесен, поэтому Рижская дума постоянно следила за техническим состоянием моста, поддерживала его, но не делала капитальных вложений.

Альтернативным местом для строительства переезда является улица Робежу, но строительство переезда может занять около восьми месяцев.