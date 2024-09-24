Чем интересны Лимбажи: что там изменилось со времен независимости?

Впервые еду в знакомые места на автомобиле - раньше только поездом. Но вскоре после независимости железнодорожная линия, открытая еще Карлисом УЛМАНИСОМ, приказала долго жить. Сегодня в Лимбажи можно добраться только автобусом или автомобилем.

Машины мчатся по скоростному Таллинскому шоссе. Проезжаем Музей барона МЮНХГАУЗЕНА, старинное поместье Лиепупе, но заворачивать нет времени – обещал сыну и жене показать Лимбажи.

В центре города – новая площадь. Рядом - просторная бесплатная парковка. Есть автомобили с иностранными номерами.

Новый старый замок

Центр нынче не узнать. Похорошели старинные здания, появились новые музеи, информационный центр. Он сам по себе достопримечательность – прописался в старинном пожарном депо.

Нам советуют начать осмотр города со средневекового замка. От инфоцентра – пять минут ходьбы. Руины замка, конечно, были и в советское время, но территория вокруг больше напоминала пустырь. Сегодня замок укрепили, появились лесенки, смотровые площадки, информационные щиты.

Замок возвели в 1223 году. В Средневековье здесь была резиденция рижского архиепископа, а город – тогда Лемзаль - входил в Ганзейский союз. Нынешнее название приобрел в «шведские времена».

Поднимаемся на высокую смотровую площадку. Лимбажи - как на ладони. Видны и озера на окраине – Дуньэзерс и Лиелэзерс...

Родина создателя латвийского гимна

В центре теперь появился новый памятник – автору гимна Латвии Dievs, svEtI Latviju! Карлису БАУМАНИСУ. Есть и мемориальный музей его имени. Создатель латвийского гимна родом из-под Лимбажи, в Лимбажи похоронен – в 1905 году.

Городку далеко до туристических жемчужин Видземе – Сигулды, Цесиса, но если хотите увидеть аутентичную жилую застройку XVIII-XIX веков, то стоит завернуть и сюда - всего-то 90 км от Риги.

Настоящий заповедник старинной жилой архитектуры - улочки Муру и Гилдес: тут и каменные дома из красного кирпича, и деревянные. Сохранились уникальные деревянные двери в стиле барокко.

За последние десятилетия немалая часть старинных домов отреставрирована. В субботний день, когда мы приехали в город, несколько домов на улице Гилдес тоже приводили в порядок.

Знакомый россиянин, пару лет назад побывавший в Лимбажи, восторгался увиденным. Сказал, что при надлежащем уходе так же хорошо могла бы выглядеть российская старина – скажем, в псковском Порхове или карельском Приозерске…

Эх, валенки!

Не умаляя сделанного, хочется сказать гостю: новая площадь, старинные дома, замок и многое другое обрели новое лицо на деньги ЕС. Не видел он до конца и весь Лимбажи - чуть в стороне от центра. А если бы видел, то понял, что и здесь хватает разрухи и убожества.

Показательный пример - улица Юрас: жуткие покосившиеся хибары, заброшенные производственные корпуса из старинного красного кирпича. А ведь когда–то здесь было одно из самых известных предприятий региона - фабрика «Лимбажу филцс». С царского времени здесь изготавливали валенки. В советское время – для всей страны. Тогда тут был занят почти каждый десятый житель 10-тысячного городка.

В начале 1990-х «идеологически чуждое» производство закрыли. Закрыто за эти годы и второе знаменитое на всю Латвию градообразующее предприятие – молочное Limbažu piens, а также Lauktehnika, изготавливавшее оборудование для сельского хозяйства. Новые рабочие места в городе тоже появились, но это крохи в сравнении с тем, что было. Например, открылось хлебобулочное предприятие, на котором работает пара десятков человек...

Смена вывесок

В кафе, где обедали, разговорились с официанткой.

- Всего три месяца назад вернулась из-за границы, - рассказала она. – Десять лет жила в Англии. Хотелось домой. Хорошо, что это рабочее место появилось…

В советское время здесь – на улице Лауку – тоже было кафе, но иначе, как гадюшник, его не называли. Несколько лет назад у кафе сменился хозяин, и теперь оно - одно из лучших в регионе. Даже днем свободных мест не было.

А в 1970-1980-е лучшим заведением общепита считался ресторан «Лиелэзерс», на первом этаже которого была столовая. Сегодня в двухэтажном здании - известная торговая сеть, а через дорогу – в бывшем универмаге, еще одном знаковом месте советского времени, – магазин косметики, книжный…

Неподалеку без труда узнаю бывший горисполком. Здание сохранилось, только вывеска сменилась - Limbažu izpildkomiteja (Лимбажский исполнительный комитет) превратился в Limbažu novada pašvaldība (Самоуправление Лимбажского края). А вместо бюста Владимиру Ильичу ЛЕНИНУ (в советские времена Латвия по их количеству переплюнула соседей – Литву и Эстонию, только на площадях и улицах их было более 90) появился фонтан...

Старинный, православный

Те, кто не в курсе, говорят, что все достопримечательности городка — в центре и можно обойти их за полчаса. Неправда! А в центре, помимо всего прочего, советую посмотреть храмы – лютеранский и православный. Они рядом. Первый ведет историю с 1690 года, второй – с 1900-го. Его смотрительница рассказала, что он самый большой православный в Видземе. На службу приезжают из окрестных городков – Салацгривы, Айнажи… Там тоже есть православные храмы, но открыты они, как правило, только по праздникам.

Среди особо интересных достопримечательностей - озеро Лиелэзерс на окраине. В советское время там была спортивная база по гребле, сегодня тоже занимаются спортом, оборудован симпатичный пляж. Вокруг озера появилась протяженная пешеходная тропа...

Не вписались в реалии

На пути к озеру показал родным и школу, в которой когда-то работал. И тоже с трудом узнал: здание после реконструкции. А еще одна не вписалась в новые времена – закрыли. Лимбажская, русская.

Напротив той, в которой я работал, нет больше и обелиска советским морякам, погибшим в 1941-м – в начале войны. Думал, что убрали только якорь, а камень оставили. Нет, никакого напоминания об этом прошлом...

«История успеха»

Иностранцы обычно в восторге от небольших латвийских городков. «Мило, ухоженно, романтично». О Лимбажи можно сказать что-то похожее.

По сравнению же с советским прошлым недостает только одного – людей. И восстанавливаемые на деньги ЕС старые дома стоят в основном пустыми, без жителей. Они больше напоминают декорации к фильму. А название его каждый может придумать сам. Валдис ДОМБРОВСКИС, например, назвал все это историей успеха...

Илья ДИМЕНШТЕЙН