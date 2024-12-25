Чем грозит пенсионерам увеличение необлагаемого минимума: считаем!

Последние четыре месяца в период обсуждения госбюджета Министерство благосостояния ЛР сделало сенсационное заявление: не облагаемый подоходным налогом минимум для пенсий повысится в два раза – с 500 до 1 000 евро. В это было трудно поверить, и пенсионеры ждали подвоха. Скорректируют ведь в ходе обсуждения бюджета, - говорили между собой латвийские сениоры, не привыкшие к милостям правительства.

Но вопреки скептическим предположениям с 2025 года необлагаемый минимум для пенсионера будет-таки увеличен ВДВОЕ. И это уже, как говорится, медицинский факт.

То есть если житель, например, получает пенсию в 600 евро, он и будет получать ровно эту сумму каждый месяц, без вычетов. Аналогично – 700, 950 и так далее до 1 000. Тогда как ранее при необлагаемом минимуме в 500 евро с пенсий свыше этой суммы взимался налог, и пенсионеры соответственно получали: 580 евро, 660, 860 и т. д.

Вместе с тем работающие пенсионеры задумались. Ведь, даже получая небольшую зарплату и пенсию - допустим, 550 или 700 евро, работающий пенсионер после подачи годовой декларации о доходах может оказаться в налоговом долгу у государства, и раз в году изыскивает достаточно крупные для него суммы, чтобы быстрее погасить долг. Теперь необлагаемый ежемесячный минимум увеличен - значит, беспокоятся пенсионеры, и перерасчет недоплаченного налога по итогам года будет еще выше?

Специалисты Службы госдоходов (VID) разъясняют, как может действовать необлагаемый для пенсионеров минимум...

V Как распорядиться необлагаемым минимумом?

Для того чтобы у работающих пенсионеров, получающих небольшие пенсии - до 1 000 евро - и зарплаты, размер доходов в месяц не уменьшался и им не приходилось каждый год подавать годовую декларацию о доходах, выработано предложение по использованию повышенного не облагаемого налогом минимума.

(!) Предусмотрено, что каждый работающий пенсионер имеет право добровольно выбрать разделенное применение к пенсии не облагаемого налогом минимума в 1 000 евро – часть к заработной плате и часть к пенсии: 500 евро к зарплате и 500 к пенсии. В этом случае подоходный налог в утвержденном с 2025 года размере - 25,5% - будет применяться каждый месяц только к той части пенсии и зарплаты, которая превышает 500 евро.

Такое решение даст возможность работающим пенсионерам (размер пенсии которых не достигает необлагаемого минимума в 1 000 евро) более полно использовать необлагаемый минимум в течение текущего года, не дожидаясь следующего года, когда, подав годовую декларацию о доходах, налог на часть неиспользованного минимума можно вернуть...

V Как поступить?

Чтобы с начала следующего года применить общий необлагаемый минимум заработной платы и пенсии (для пенсии и зарплаты уже за январь 2025 года), получатель дохода должен был активировать свою налоговую книжку в системе электронного декларирования Службы государственных доходов (VID EDS) до 15 декабря текущего года (включительно) и указать в ней свое основное место дохода (место работы, где налогоплательщик получает наибольшую зарплату).

V Если не успели...

Предложение хорошее, но принято в сжатые сроки, и вряд ли все работающие пенсионеры ознакомились с информацией, а если даже прочитали или услышали об этом где-то в новостях, не всегда успели понять, в чем дело, и принять правильное решение.

В таком случае, сообщает Служба госдоходов, есть возможность уточнить свой выбор позже. Если работающий пенсионер подает электронную налоговую книжку в один из следующих месяцев года, то разделенный не облагаемый налогом минимум на заработную плату и пенсию начнет применяться с 1-го числа следующего или после следующего месяца - в зависимости от даты подачи налоговой книжки: до или после 15-го числа текущего месяца.

V Обязательно ли подавать налоговую книжку?

Если налоговая книжка вообще не предоставлена работодателю, то она автоматически остается у плательщика пенсии. И в таком случае налог не будет применяться к части пенсии до 1 000 евро, а работодатель удержит налог от зарплаты с первого евро.

Но в любом случае эти деньги человек не потеряет. Переплаченный налог можно будет вернуть, подав декларацию о годовых доходах в следующем году, начиная с 1 марта (данные о зарплате и пенсии будут прочитаны в ней автоматически).

Если у работающего пенсионера налоговая книжка зарплаты уже находится у работодателя, то ничего делать не нужно. Не облагаемый налогом минимум нового пенсионера (1 000 евро) будет автоматически рассчитан и применен отдельно: 500 евро для пенсии и 500 евро для зарплаты...

V И другие льготы

А если работающий пенсионер имеет право и на другие льготы (на иждивенца, по инвалидности, как участник национального движения сопротивления, политически репрессированный)?

Эти льготы, как и прежде, могут применяться в течение года только к зарплате - по месту работы, где находится налоговая книжка.

V Обязательно ли делить не облагаемый налогом минимум пенсионера?

Нет, это выбор каждого работающего пенсионера.

Если вы решите не делиться не облагаемым налогом минимумом пенсионера, он будет применяться только к пенсии, выплачиваемой плательщиком пенсии: Госагентством социального страхования, Министерством обороны, Бюро зашиты Сатверсме, Военной разведкой и Службой безопасности.

V Если не делить необлагаемый минимум?

А если работающий пенсионер с пенсией до 1 000 евро не хочет делить необлагаемый пенсионный минимум между пенсией и зарплатой?

Если налоговая книжка уже передана работодателю, то было необходимо удалить информацию об основном месте получения дохода до 15 декабря 2024 года. Это также надо сделать в системе VID EDS.

V Можно ли изменить свое решение или оно принимается один раз и окончательно?

Важно знать, что работающий пенсионер имеет право изменить свой выбор – делить или не делить не облагаемый налогом минимум пенсионера. И в зависимости от этого - отдать свою налоговую книжку работодателю или удалить из нее информацию о месте работы.

V Если пенсия выше 1 000 евро

Эти изменения о разделенном необлагаемом минимуме не касаются работающих пенсионеров, чья пенсия превышает 1 000 евро.

В этом случае никаких дополнительных действий предпринимать не нужно. Подоходный налог с населения в размере 25,5% будет автоматически применяться и к части пенсии, превышающей 1 000 евро...

ВНИМАНИЕ! Для неработающих пенсионеров новый не облагаемый налогом пенсионный минимум (1 000 евро) будет автоматически рассчитываться и применяться Государственным агентством социального страхования (VSAA) или другими плательщиками пенсий, как и раньше.

Чтобы оповестить работающих пенсионеров о возможности распорядиться своим необлагаемым минимумом, в период до 15 декабря всем работающим пенсионерам работники VID обещали в системе EDS разослать индивидуальные письма и пояснительные материалы с примерами, чтобы каждый мог оценить и выбрать для себя наиболее подходящее решение.

Если у человека нет возможности самостоятельно подать электронную налоговую книжку по заработной плате в VID EDS, он может обратиться в любой ближайший центр обслуживания клиентов по всей Латвии, заполнить форму заявления - и работник от имени человека внесет соответствующие изменения.

V Полезные координаты

Вопросы можно задать по телефону: +371 67120000

а также в разделе VID EDS «Переписка с СГД» - Sarakste ar VID;

или проконсультироваться в ближайшем отделении налоговой службы или в центре обслуживания клиентов.

Более подробную информацию можно найти на сайте Службы госдоходов в разделе «Новости/Важная информация для работающих пенсионеров о применении не облагаемого налогом минимума пенсионера» по ссылке:

https://www.vid.gov.lv/lv/jaunums/stradajosie-pensionari-ar-pensiju-lidz-1000-eiro-menesi

Оксана ПЕТРЕНКО