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«Чем больше умрет русскоязычных людей, тем лучше»: какими делами прославился новый депутат Сейма (6)

Редакция PRESS 14 июня, 2025 09:03

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LETA

Свою работу начала новоизбранная 25-летняя депутат Селма Теодора Левренце («Прогрессивные»). Активистка в сфере прав человека попала в Сейм после того, как депутат Марита Лусе была избрана в Рижскую думу и заявила о сложении мандата. Портал Jauns.lv рассказывает, кто такая Селма и какими поступками ранее привлекала внимание общественности.

1. Высказывание, расцененное как языковая ненависть, и уголовное дело

В октябре 2021 года Селма Левренце опубликовала в микроблоге «X» (ранее Twitter) запись: «Чем больше умрет русскоязычных людей, тем лучше будет для латышского языка». Эта запись вызвала общественное возмущение, а депутат Сейма Карина Спруде подала заявление в Государственную полицию. Был начат уголовный процесс по подозрению в разжигании ненависти к русскоязычному населению. Позже Левренце пояснила, что публикация была ироничной и не отражала её настоящего мнения.

2. Публичный сбор денег

В октябре 2024 года Левренце опубликовала в «X» фотографию с подписью: «В пятницу мне исполнится 24», добавив номер своего банковского счёта и призвав подписчиков отправлять ей подарки. Этот пост вызвал широкий общественный резонанс — многие сочли такое поведение неприемлемым и порочащим репутацию её семьи.

3. Выход из партии «Прогрессивные»

Осенью 2024 года Левренце объявила, что из-за идейных разногласий приостанавливает свою деятельность в партии «Прогрессивные». Об этом она написала в «X» в сентябре 2024 года:
«Пять лет своей жизни я посвятила партии "Прогрессивные". К сожалению, в последнее время в партии всё чаще принимаются решения, которые противоречат моей совести и которым я не могу найти оправдания. Поэтому с сегодняшнего дня я приостанавливаю участие в партии, надеясь, что ошибки ещё можно исправить».

Руководитель парламентской фракции партии Андрис Шуваев ранее выразил уверенность, что приход Левренце в Сейм и её участие в работе фракции не повредит дееспособности коалиции. Коалиция из «Нового Единства», Союза зелёных и крестьян и «Прогрессивных» при поддержке нескольких независимых депутатов в данный момент имеет только 52 голоса в Сейме, что порой мешает обеспечить кворум для голосований.

Шуваев отметил, что Левренце и «Прогрессивные» объединяют общие ценности — в особенности забота о правах человека, а также стремление сократить неравенство и бедность. Сама Левренце в беседе с медиа заявила, что в парламенте продолжит работу Мариты Лусе по вопросам социальной защиты, устойчивости и здравоохранения.

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Комментарии (6) 433 реакций
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