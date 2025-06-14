1. Высказывание, расцененное как языковая ненависть, и уголовное дело

В октябре 2021 года Селма Левренце опубликовала в микроблоге «X» (ранее Twitter) запись: «Чем больше умрет русскоязычных людей, тем лучше будет для латышского языка». Эта запись вызвала общественное возмущение, а депутат Сейма Карина Спруде подала заявление в Государственную полицию. Был начат уголовный процесс по подозрению в разжигании ненависти к русскоязычному населению. Позже Левренце пояснила, что публикация была ироничной и не отражала её настоящего мнения.

2. Публичный сбор денег

В октябре 2024 года Левренце опубликовала в «X» фотографию с подписью: «В пятницу мне исполнится 24», добавив номер своего банковского счёта и призвав подписчиков отправлять ей подарки. Этот пост вызвал широкий общественный резонанс — многие сочли такое поведение неприемлемым и порочащим репутацию её семьи.

3. Выход из партии «Прогрессивные»

Осенью 2024 года Левренце объявила, что из-за идейных разногласий приостанавливает свою деятельность в партии «Прогрессивные». Об этом она написала в «X» в сентябре 2024 года:

«Пять лет своей жизни я посвятила партии "Прогрессивные". К сожалению, в последнее время в партии всё чаще принимаются решения, которые противоречат моей совести и которым я не могу найти оправдания. Поэтому с сегодняшнего дня я приостанавливаю участие в партии, надеясь, что ошибки ещё можно исправить».

Руководитель парламентской фракции партии Андрис Шуваев ранее выразил уверенность, что приход Левренце в Сейм и её участие в работе фракции не повредит дееспособности коалиции. Коалиция из «Нового Единства», Союза зелёных и крестьян и «Прогрессивных» при поддержке нескольких независимых депутатов в данный момент имеет только 52 голоса в Сейме, что порой мешает обеспечить кворум для голосований.

Шуваев отметил, что Левренце и «Прогрессивные» объединяют общие ценности — в особенности забота о правах человека, а также стремление сократить неравенство и бедность. Сама Левренце в беседе с медиа заявила, что в парламенте продолжит работу Мариты Лусе по вопросам социальной защиты, устойчивости и здравоохранения.