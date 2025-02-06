Чекушин о пользе удалёнки: меньше машин, меньше столов, меньше вирусов?

-Учитывая, что последнее время я очень много работаю со стратегиями по дигитализации, то не мог пропустить заявление президента о том, что пора заканчивать с "удалёнкой".

На самом деле это чистой воды популизм. Да, есть рабочие процессы где удалённая работа или невозможна в принципе, или не очень эффективна. Но и в частном бизнесе, и в гос. управлении есть множество процессов, когда удалённая работа - это нормально и даже более эффективно.

Например, штат сотрудников может быть больше, чем количество кабинетов (или "столов") в компании. А с возможностью удалённой работы - не надо думать о расширении офисного пространства. Достаточно грамотно составить график. Сотрудник же экономит на транспорте время и деньги.

Суммарный эффект косвенно затрагивает даже город. Меньше автомобилей на дороге - меньше пробки, меньше загазованность.

Поэтому такие политические заявления из уст президента выглядят архаично и популистски. Если система построена неэффективно, то надо разобраться с причиной, устранить её и продолжать идти в будущее, пользуясь благами быстрого интернета, мобильного офиса и всеми новыми программными продуктами, которые делают и работу и жизнь удобнее.

Думаю, в гос. управлении нужно говорить о продуманной гибридной модели, комбинирующей и удалённую и очную работу. Потому что крайности - "только удалёнка" или "только очная работа") - это никому не нужный радикализм.

...Впрочем, комментаторы добавили своих мыслей:

-1. Президент говорил о госсекторе. Частный сектор может делать всё, что ему заблагорассудится.

2. На каждого желающего реально оптимизировать процессы чиновника найдутся несколько его коллег, добавленная стоимость кого в основном заключается в объяснении окружающим собственной необходимости и значимости.

Так что да, сначала всех чиновников в офис, а потом уже решать, стоит ли кого-то в порядке исключения отправить на удалёнку, или может совсем отправить

-Меньше машин на улицах - чище воздух. Меньше народа в общественном транспорте - меньше возможности подхватить сезонную заразу. Удаленка часто, но не всегда вполне оправданная форма работы. И только от руководителя зависит её эффективность.

-Видимо, качество работы чиновников и их отношение к работе требуют постоянного и жёсткого контроля, на удалёнке это сложнее. Впрочем, боюсь, тут отмена удалёнки не поможет, нужны другие меры - для начала ликвидация кумовства и непотизма, создание реальной конкуренции, общества равных возможностей.

-Частично - согласна, но тут дело не в удаленке, а в огромном количестве чиновников, и без разницы откуда они работают. Вот если бы президент говорил о сокращении аппарата, я бы аплодировала стоя...