Charlie Hebdo опубликовал номер с карикатурой на Зеленского в виде Квазимодо?

В социальных сетях появилась фейковая версия обложки французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo. На ней президент Украины Владимир Зеленский изображен в образе Квазимодо, одного из главных героев романа "Собор Парижской Богоматери" французского писателя Виктора Гюго.

Заголовок на несуществующей обложке гласит: "Что за открытие Нотр-Дама без горбуна?". Имеется в виду повторное открытие знаменитого собора в декабре.

На снимке также изображен президент Франции Эммануэль Макрон, пожимающий руку избранному президенту США Дональду Трампу.

Изображение обычно публикуется с подписями, высмеивающими Зеленского и его усилия по укреплению поддержки Украины против вторжения России.

Одни говорят, что даже Charlie Hebdo настроен против Зеленского, а другие утверждают, мол, это говорит о том, что Запад отвернулся президента.

Однако факты говорят о том, что обложка поддельная, позволяя предположить, что это часть российской пропагандистской кампании против Украины.

Многие из аккаунтов, поделившихся изображением, являются пророссийскими аккаунтами и СМИ, что говорит о согласованной попытке ослабить поддержку Киева.

Российская пропаганда, как мы не раз убеждались, использует фейковые обложки газет и журналов для распространения дезинформации и дестабилизации поддержки того или иного процесса.

В прошлом году пророссийские активисты целенаправленно забрасывали журналистов фальшивыми новостями, пытаясь нагрузить ресурсы проверки и усилить распространение дезинформации.

Финская компания Check First, опубликовавшая отчет, назвала эту операцию "Операция "Перегрузка"". В рамках кампании по дезинформации, также использовались поддельные репортажи Euronews.

Эта конкретная обложка Charlie Hebdo является фальшивой, потому что она нигде не фигурирует на сайте журнала.

На изображении указан номер выпуска -1690. Когда мы ищем этот выпуск на сайте, появляется совершенно другая обложка. На ней изображены карикатуры на свергнутого президента Сирии Башара Асада, президента России Владимира Путина и верховного лидера Ирана Хаменеи. Они нарисованы в виде трех волхвов из рождественской истории. Карикатура высмеивает бегство Асада в Москву, где он сейчас находится под защитой Путина, и не имеет никакого отношения к Зеленскому.