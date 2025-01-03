Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 14. Января Завтра: Raitis, Raits, Roberta, Roberts
Доступность

Charlie Hebdo опубликовал номер с карикатурой на Зеленского в виде Квазимодо?

Euronews 3 января, 2025 16:06

Мир 0 комментариев

Поддельные обложки газет и журналов - тактика, часто используемая российскими пропагандистами.

В социальных сетях появилась фейковая версия обложки французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo. На ней президент Украины Владимир Зеленский изображен в образе Квазимодо, одного из главных героев романа "Собор Парижской Богоматери" французского писателя Виктора Гюго.

Заголовок на несуществующей обложке гласит: "Что за открытие Нотр-Дама без горбуна?". Имеется в виду повторное открытие знаменитого собора в декабре.

На снимке также изображен президент Франции Эммануэль Макрон, пожимающий руку избранному президенту США Дональду Трампу.

Изображение обычно публикуется с подписями, высмеивающими Зеленского и его усилия по укреплению поддержки Украины против вторжения России.

Одни говорят, что даже Charlie Hebdo настроен против Зеленского, а другие утверждают, мол, это говорит о том, что Запад отвернулся президента.

Однако факты говорят о том, что обложка поддельная, позволяя предположить, что это часть российской пропагандистской кампании против Украины.

Многие из аккаунтов, поделившихся изображением, являются пророссийскими аккаунтами и СМИ, что говорит о согласованной попытке ослабить поддержку Киева.

Российская пропаганда, как мы не раз убеждались, использует фейковые обложки газет и журналов для распространения дезинформации и дестабилизации поддержки того или иного процесса.

В прошлом году пророссийские активисты целенаправленно забрасывали журналистов фальшивыми новостями, пытаясь нагрузить ресурсы проверки и усилить распространение дезинформации.

Финская компания Check First, опубликовавшая отчет, назвала эту операцию "Операция "Перегрузка"". В рамках кампании по дезинформации, также использовались поддельные репортажи Euronews.

Эта конкретная обложка Charlie Hebdo является фальшивой, потому что она нигде не фигурирует на сайте журнала.

На изображении указан номер выпуска -1690. Когда мы ищем этот выпуск на сайте, появляется совершенно другая обложка. На ней изображены карикатуры на свергнутого президента Сирии Башара Асада, президента России Владимира Путина и верховного лидера Ирана Хаменеи. Они нарисованы в виде трех волхвов из рождественской истории. Карикатура высмеивает бегство Асада в Москву, где он сейчас находится под защитой Путина, и не имеет никакого отношения к Зеленскому.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 9 реакций
Комментарии (0) 9 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Стрелял по группе полицейских: в суд направлено дело пьяного дебошира

Важно 14:14

Важно 0 комментариев

Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Читать
Загрузка

«В Риге ещё был застой-застой»: актер Андрис Лиелайс об отъезде в Москву и возвращении домой

Новости Латвии 14:07

Новости Латвии 0 комментариев

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

Читать

Необходимо оказать противодействие теневому флоту России: Ринкевич на саммите

Новости Латвии 13:49

Новости Латвии 0 комментариев

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

Читать

Безопасность Балтийского моря крайне важна: премьер-министр Швеции

Мир 13:43

Мир 0 комментариев

Безопасность Балтийского моря крайне важна для Швеции, сказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во вторник, прибыв в Хельсинки на организованный Финляндией и Эстонией саммит стран НАТО в регионе Балтийского моря.

Безопасность Балтийского моря крайне важна для Швеции, сказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во вторник, прибыв в Хельсинки на организованный Финляндией и Эстонией саммит стран НАТО в регионе Балтийского моря.

Читать

НАТО начинает миссию мониторинга Baltic Sentry в Балтийском море

Мир 13:33

Мир 0 комментариев

НАТО в связи с произошедшими за последние месяцы повреждениями подводных морских кабелей начинает в Балтийском море миссию мониторинга, сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте во вторник в Хельсинки.

НАТО в связи с произошедшими за последние месяцы повреждениями подводных морских кабелей начинает в Балтийском море миссию мониторинга, сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте во вторник в Хельсинки.

Читать

Не пригодилось? В Банке Латвии в прошлом году обменяли на евро фантастическую сумму в латах

Важно 13:30

Важно 0 комментариев

В Банке Латвии в прошлом году был произведен обмен 533 900 латов на 759 700 евро, что на 12,7% меньше, чем в 2023 году, сообщили агентству ЛЕТА в центральном банке.

В Банке Латвии в прошлом году был произведен обмен 533 900 латов на 759 700 евро, что на 12,7% меньше, чем в 2023 году, сообщили агентству ЛЕТА в центральном банке.

Читать

Из-за подозрительного дрона на полчаса закрыли аэропорт «Рига»: самолёты направили в другие аэропорты

Важно 13:18

Важно 0 комментариев

В понедельник вечером три самолета, которые должны были приземлиться в аэропорту Риги, были перенаправлены в другие аэропорты из-за подозрительного беспилотника, обнаруженного на пути следования самолетов, пишет Jauns.lv.

В понедельник вечером три самолета, которые должны были приземлиться в аэропорту Риги, были перенаправлены в другие аэропорты из-за подозрительного беспилотника, обнаруженного на пути следования самолетов, пишет Jauns.lv.

Читать